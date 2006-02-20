آمريكا به پيشرفت گفتگوهاي هسته اي با هند خوشبين است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از مجله نيوزويك، نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد: ما 90 درصد راه را رفته ايم و فقط 10 درصد از راه باقي مانده است تا بپيماييم.

وي كه قرار است به زودي براي گفتگو در اين زمينه به هند سفر كند،خاطرنشان كرد: اين گفتگو به طورغير قابل تصوري پيچيده بوده است، اما ما متعهد هستيم كه اين گفتگوها را به پيش ببريم.

معاون وزير امور خارجه آمريكا اظهار داشت: اگر هر دوطرف درمورد جزئيات گفتگو انعطاف نشان دهند، من اطمينان دارم كه به نتيجه خواهيم رسيد.

وي افزود: موضعگيري هند درباره برنامه هسته اي ايران هيچ تاثيري بر توافق هسته اي ما ندارد، هند هم به ديگر كشورهاي عضو شوراي حكام پيوست و همچون اعضاي گروه غير متعهد راي خود را ارائه داد.

اين در حالي است كه در آستانه جلسه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي آمريكا صراحتا اعلام كرده بود كه تداوم همكاري هاي هسته اي با هند منوط به موضعگيري منفي اين كشور در قبال برنامه هسته اي ايران است.