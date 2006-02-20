وابستگي به دولت مشكل اصلي تيم هاي بزرگ ايران است/ حق پخش تلويزيوني مي تواند مشكلات بسياري را حل كند

به گزراش خبرنگار" مهر"در اين همايش يك روزه 5 نفر از دانشجويان ترم آخردكتري مديريت ورزشي دانشگاه تهران مطالعات خود را در 5 موضوع بررسي محيط حقوقي واساسنامه ليگ ، تحليل شيوه هاي نظر سنجي هواداران، تاثيرات اجتماعي ليگ فوتبال، منابع درآمدي ليگ، برنامه هاي استراتژيك در فوتبال ايران و انگليس ارائه دادند.

بنابراين گزارش اين تحقيق علمي به سرپرستي دكترمهرزاد حميدي برگزار شد كه درآن دكتر سجادي، دكتر رواسي وبرخي از اساتيد علمي اين مركز دانشگاهي حضور داشتند.

دكتر حميدي مدير مركز توسعه ورزش كشور در اين جلسه ضمن جمع بندي نهايي اين پژوهش با بيان اينكه دانشگاهها مي توانند مسائل روز ورزش را پاسخ دهند گفت: بايد ارتباط ميان دانشگاه و باشگاه هاي ورزشي و بخش اجرايي ورزش كشوربرقرار شود و تعاملي دائمي بين اين دوطرف ايجاد گردد به طوريكه باشگاههاي نيازهاي خود را به دانشگاهها ارائه دهند.

وي ادامه داد: اين پژوهش حاصل بيش از400 صفحه ترجمه و ماهها تحقيق است. دراين بخش مطالعات روي برنامه ريزي استراژيك و كسب اطلاعات ازكشورهاي خارجي سخت بود زيرا آنها ضعف ها خود را به رقبا بروزنمي دهند.

وي با بيان اينكه بيش از نيمي از هزينه ورزش كشور در بخش ليگ هاي ورزشي خرج مي شود اظهار داشت: ما براي انتخاب و تطبيق ليگ فوتبال انگليس با ايران دلايل مختلفي را داشتيم از جمله اينكه در اين كشور بيش از 25 درصد صنعت متعلق به فوتبال است. در كنار آن قدمت صدساله ليگ فوتبال دراين كشور، بهترين آيتم براي الگو گيري بوده است.

دكترحميدي ادامه داد: درليگ فوتبال انگليس 13 سال است تحقيقات منظمي صورت مي گيرد تا نقاط ضعف و قدرت آنها مشخص شود اين درحالي است كه اين كشور قدمتي بيش از 100 سال درفوتبال حرفه اي خود دارد اما ما چند سالي است ليگ فوتبال حرفه اي را برگزار مي كنيم بايد اين برنامه عملياتي در ايران هم انجام شود ، ما به كجا مي رويم و مشكلات ما چيست؟ اينها نيازبه مطالعات ساليانه دارد.

استاد دانشگاه تهران افزود: انگليس 20 سال گذشته بدترين تماشاگران فوتبال را داشته ولي با چنان برنامه ريزي به جايي رسيده كه تماشاگران در فاصله چند متري زمين و بدون حصار در ورزشگاه حضور دارند ولي ما درايران چه ميكنيم؟ مي بينيم تماشاگران ما هر روز روند بازي را مختل مي كنند. بايد برويم به سويي كه محيط امني را بسازيم به طوريكه هر كس دست فرزند خود را بگيرد و به ورزشگاه بيايد.

مدير مركز توسعه ورزش كشور بيان داشت: در فوتبال انگليس شعار فوتبال، درس زندگي اجتماعي است هميشه بوده است . در اين حوزه تحقيقاتي بررسي شده كه فوتبال چه نقشي بر اجتماع سازي دركشورانگليس و ايران داشته، آنها از فوتبال براي جامعه شناسي بهره مي گيرند.

وي گفت: دركشوري قرارداريم كه بيشترين تعداد شركت كننده ، هوادار، تماشاچي، رسانه اي درفوتبال سرمايه مي شود پس بايد ازپايه كاركنيم براي پيشرفت ليگ هاي فوتبال كشورتلاش كنيم.

دكترحميدي افزود: درفوتبال انگليس مسائل مادي به خوبي حل شده است و به عنوان يك صنعت به آن نگاه مي شود ولي ما در ايران به سمتي مي رويم كه تيم هاي شركت كننده درليگ هاي فوتبال براي حل مشكلات مالي خود وابسته به دولت هستند. تحقيقات علمي و بررسي راهكارهاي خوبي را از جمله بهره گيري از حضور تماشاچيان، بليط فروشي براي تيمها، تغييرسيستم پخش هاي تلويزيوني، حق پخش تلويزيوني به باشگاهها وبسياري ديگررا پيش روي ما گذاشته است. بدون شك دادن حق پخش تلويزيوني به باشگاههاي بزرگ ما كه 50 درصد درآمدهاي باشگاههاي انگليس را تشكيل مي دهد ، مي تواند تيم هاي ما را از مشكلات فعلي رهايي ببخشد.

وي در پايان از تمامي دست اندركاران اين تحقيق تشكر كرد و گفت: دوست داشتيم از جامعه فوتبال كشور هم دراين جمع حضور مي يافتند. بايد بخش اجرايي ورزش به طرف دانشگاهها بيايد و دانشگاهها نيز براي رفع نيازآنها ملزم به همكاري باشند.