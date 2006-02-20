آموزش و پرورش بايد با هزينه كمتر ، كارآيي و اثر بخشي بيشتري داشته باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت اين وزارتخانه در جمع روساي آموزش و پرورش استانها گفت: ما بايد كاركنان را طوري پرورش دهيم كه به جاي اطاعت كوركورانه ، در برابر كار احساس مئسوليت كنند و از همه ظرفيتهاي نيروها استفاده كنيم.

دكتر عباسپور رضايت خانواده ها را سرلوحه فعاليت هاي دانست و گفت: بايد در آموزش و پرورش مسائل به درستي مشاهده و سنجيده شود تا بتوانيم در امور پيشرفت مناسب داشته باشيم .

وي در ادامه گفت: براي كاهش هزينه در آموزش و پرورش دو راه عاقلانه و راه نادرست وجود دارد و در مسير عاقلانه به آموزش و پرورش حوزه فعاليتها در برنامه ها فرصت استدلال و بحث داده شود.

معاون توسعه و برنامه ريزي مديريت گام اول را تنظيم موثر فرآيند بودجه دانست و گفت: بودجه سياسي ترين سند دولتي است و نمايانگر برنامه مدون و مدبرانه مديران است.

وي خاطرنشان كرد: در برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش بايد رويكردي نظام گرا و راهبردي داشته باشيم و از نقطه نظرهاي محدود دوري كرده و در اتخاذ تصميم جسارت و بي باكي داشته باشيم .

دكتر عباسپور انسجام و يكپارچگي بين نيروهاي صف و ستاد را امري مهم دانست و گفت: در سيستم آموزش و پرورش افراد مرتبط و نيمه مرتبط و غير مرتبط بر اساس ابلاغ هاي سبز، زرد و قرمز مشخص شوند تا اين امكان فراهم شود كه سيستم به چه كساني و در كجا و به چه ميزان و چه تخصصهايي نياز دارد؟

بر اساس اين گزارش دكتر قدمي معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي نيز در همايش روساي آموزش و پرورش استانها ارتباط فردي را از واجبات جامعه دانست و گفت: در يك جامعه به همان اندازه كه دانش آموز ديرآموز وجود دارد به همان تعداد مهم دانش آموز باهوش وجود دارد و عدالت اجتماعي و حقوق انساني حكم مي كند آموزش و پرورش نسبت به مخاطبين خود حساس باشد و ذائقه آنها را در نظر بگيرد.

دكتر قدمي در ادامه گفت: آموزش و پرورش استثنايي متولي آموزش و توانبخشي عزيزاني است كه در تربيت نيروي انساني و در روش هاي تدريس با ديگران تفاوت دارند.

دكتر قدمي ارتباط آموزش و پرورش استثنايي را با 7 گروه دانش آموز عنوان كرد و گفت: آموزش وپرورش استثنايي با 7 گروه ناشنوا، نابينا، كم توان ذهني ، كم توان جسمي حركتي ، اختلال ذهني ، اختلال ياد گيري و چند معلوليتي در تعامل است كه دانش آموزان چند معلوليتي خود استثنا در استثنا است.

وي با اشاره به متمركز و استاني بودن اعتبارات گفت: بودجه تفكيك شده سال آينده به خوبي پيش بيني شده و بودجه سال آينده 33% افزايش داشته است.

بنابر اين گزارش مهندس وطني قائم مقام سازمان نهضت سواد آموزي نيز در اين نشست يكي از شاخصهاي توسعه را سطح سواد تحصيلات دانست و گفت: پيشرفت سواد درجمهوري اسلامي با كشورهاي ديگر فرق مي كند و بر اساس تعريف مركز آمار ايران با سود كسي است كه خواندن و نوشتن را مي داند و يا دوره مقدماتي نهضت سواد آموزي را گذرانده است.

وي با اشاره به عملكرد خوب نهضت سواد آموزي از اوايل انقلاب تاكنون گفت: رشد سواد آموزي نسبت به اوايل انقلاب از 5/47 درصد به 5/86 درصد افزايش يافته است و تعداد بي سوادها در اين زمان از 14 ميليون به 8 ميليون نفر كاهش يافته است و اختلاف جنسيت از 23% به 6% كاهش يافته است.