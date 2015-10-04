۴۶ هزار واحد مسکونی روستایی در کرمانشاه مقاوم سازی شده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین انتظاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز روستا که در محل بنیاد مسکن استان کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح مقاوم سازی منازل روستایی در استان کرمانشاه گفت: از ۱۲۷ هزار واحد روستایی موجود در استان کرمانشاه ۴۶ هزار واحد مقاوم سازی شده است.

وی افزود: براساس طرح جامع مسکن روستایی قرار است تا افق ۱۴۰۵ میزان ۷۰ درصد از واحدهای روستایی با استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره مقاوم سازی شوند.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه رفع نیاز خانواده ها به مسکن و اینکه هر خانواده از یک واحد مسکونی برخوردار باشد را هدف برنامه طرح جامع در مقاوم سازی منازل روستایی دانست.

وی یادآوری و تصریح کرد: از ۴۶ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده حدود ۳۵ هزار واحد طی طرح جامع که از سال ۸۴ آغاز شد بازسازی شده و مابقی نیز در سنوات پیشین انجام شده است.

انتظاری از تمدید اجرای طرح جامع مقاوم سازی از سال ۹۳ توسط دولت یازدهم خبرداد و گفت: طی آن میزان تسهیلات مقاوم سازی برای واحدهای مسکونی نیز از ۱۲ و نیم میلیارد تومان به ۱۵ و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی طرح مذکور را در استان کرمانشاه طرح موفقی دانست و گفت: اینکه در حوادث و بلایایی طبیعی چون زلزله کم ترین آسیب متوجه واحدهای مقاوم سازی شده بوده نشانگر موفقیت طرح مذکور است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: در بحث بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی اولویت ما با نقاط محروم روستایی است که البته نیازمند توجه خیرین مسکن ساز نیز در این زمینه است که باید در استان کرمانشاه قدری پررنگ تر شود.