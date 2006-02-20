







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين شاعر معاصر و مترجم قرآن مجيد تصريح كرد : زياد بنويسيد و البته نسبت به نقد اثر خود هم بي ‌رحم باشيد .



وي با تاكيد بر ضرورت « آموزش صحيح هنر» در حوزه‌ هنري ادامه داد : تا چيزي نوشتيد به سرعت به دنبال انتشار آن نباشيد ، مهم اين است كه اثر شما بتواند روحتان را راضي كند چرا كه روح ، رابط انسان با خداست ، پس بايد به آن احترام گذاشت .



اين شاعر معاصر يادآور شد : سعي كنيد اثر هنري شما براي خدا باشد و در اين راه ، وارستگي، يكي از نشانه ها و ويژگي ‌هاي بارز يك هنرمند است . فراموش نكنيد كه اسلام بايد در هنر متجلي شود و هنرمند مسلمان هم بايد با قرآن كه سرشار از مفاهيم و مضامين مهم و مختلف است آشنا باشد.



پديد آورنده كتاب « سفر عاشقانه » همچنين در مورد تاثيرگذاري شعر بر مخاطب گفت: براي تاثيرگذار بودن بايد نوآوري را بياموزيم . شما شاعران جوان بايد مراقب باشيد قافيه شما را به جايي نبرد بلكه شما بايد بر قافيه مسلط باشيد.



وي جوانان را به تفكر، مطالعه بيشتر، شناخت قرآن و تدبر در آن و امر به معروف و نهي از منكر توصيه و از هدر رفتن استعدادها در كشور ابراز نگراني كرد . صفارزاده كه ترجمه قرآن به زبان انگليسي را در كارنامه خود دارد درباره اين ترجمه اظهار داشت : سعي كردم در ترجمه قرآن حكيم، علم ترجمه را بكار گيرم كه الحمدالله استقبال مردم از اين ترجمه بيش از جد تصور است

وي ادامه داد : ترجمه قرآن بايد مفهومي باشد تا مردم آن را بفهمند و در اين راه انتخاب درست واژه‌ ها، بسيار مهم است چرا كه گاهي يك واژه كه درست به‌ كار گرفته شود، مي‌تواند كار پنج تا شش سطر را بكند.



مولف كتاب ترجمه مفاهيم بنيادي در قرآن مجديد از جوانان خواست از مطالعه قرآن غافل نشوند چرا كه اين كتاب آسماني، ادمي ر از سرگرداني نجات مي ‌دهد .



وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به خاطرات سالهاي قبل از انقلاب و اوايل آن اشاره كرد و اظهار داشت : وقتي به حكم ساواك از دانشگاه اخراج شدم ، با جوانان شاعر رفت و آمد داشتيم . با مطالعه اشعار جوانان متوجه شدم شعرهايشان به لحاظ تكنيكي ضعيف است لذا به فكر افتادم يك مركز اسلامي جهت آموزش و تقويت اين جوانان با استعداد تاسيس كنم و اين بودكه با كمترين امكانات دست به كار شديم .



به گزارش مهر ، صفارزاده ادامه داد : با يك فراخوان ساده ، سيصد نفر مراجعه كننده داشتيم ولي چون فضاي مناسبي براي اين مركز اسلامي آموزشي هنر نداشتيم ، آقاي ميرحسين موسوي دفتر كار خود را در اختيار ما قرار داد . اين كار و حركت به ظاهر كوچك پس از انقلاب به تاسيس همان مركز هنر و انديشه اسلامي انجاميد كه امروز حوزه هنري ناميده مي‌شود .



حوزه هنري استان تهران در ميدان آرژانتين ، بلوار بيهقي ، خيابان شانزدهم شرقي ، شماره بيست و يك قرار گرفته است.