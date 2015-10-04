به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ملی پوشان فوتبال ایران که این روزها خود را برای برگزاری چهارمین دیدار خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ امارات برابر عمان آماده می‌کنند، از ساعت ۱۱ صبح به وقت دوبی در سالن باشگاه ایرانیان تمرین کردند.

در این تمرین بازیکنان به کارهای بدنی و کششی پرداختند.

احسان حاج‌صفی بازیکن ایرانی تیم اف اس وی فرانکفورت هم که شب گذشته (شنبه) وارد اردوی تیم ملی شد، در کنار سایر بازیکنان در این تمرین حاضر بود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال عمان و ایران در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات پنجشنبه هفته جاری در شهر مسقط برگزار می‌شود.