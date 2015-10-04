۲.۶تن انواع موادمخدردرلرستان امحا شد/تقدیراز عملکرد نیروی انتظامی

‌به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر یکشنبه در مراسم امحاء مواد مخدر در شهر خرم آباد که همزمان با هفته نیروی انتظامی برگزار شد اظهار داشت: شورای هماهنگی در سه حوزه مقابله، درمان و پیشگیری فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه به سادگی نمی توان زحمات نیروی انتظامی در همه بخش ها را نادیده گرفت و نادیده گرفتن این خدمات نوعی بی انصافی است، عنوان کرد: نیروی انتظامی لرستان تنها در یک عملیات موفق به کشف ۵۹۰ کیلو تریاک شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب لازم است در برنامه پنج ساله ششم در هر سال به میزان ۲۵ درصد در بحث ورود و توزیع مواد مخدر و پایین آوردن اعتیاد کاهش داشته باشیم.

آقامیرزایی بر ضرورت همکاری مردم و مسئولین با نیروی انتظامی برای کاهش جرائم در همه بخش ها تاکید کرد و گفت: ایران تنها کشوری است که حدود هزار و۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر از جمله افغانستان و پاکستان دارد با این وجود در حوزه مقابله با ورود مواد مخدر به کشور حرف اول در دنیا را می زند.

وی به نام مواد مخدری که در هفته نیروی انتظامی امحاء می شوند اشاره کرد و افزود: در این ایام هروئین خیس، شیشه، حشیش، شیره، تفاله تریاک، شربت متادون، انواع قرص و آمپول، انواع وافور و متعلقات و ... امحا شده و از بین می روند اما تریاک و هروئین خشک در تولید داروها به کار گرفته می شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به امحاء دو تن و ۶۴۰ کیلو و ۷۸۷ گرم مواد مخدر در استان لرستان اشاره کرد و گفت: در خرم آباد ۵۶۳ کیلو و ۸۸۷ گرم، در شهرستان کوهدشت یک تن و ۲۵۵ کیلوگرم و در شهرستان دلفان ۸۲۲ گیلوگرم مواد مخدر غیردارویی امروز به صورت همزمان امحاء شد.