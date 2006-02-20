تاريخ برگزاري جشنواره تئاتر عروسكي دانشگاهي تغيير كرد

دبير نهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي دانشگاهي گفت:" به علت مصادف شدن تاريخ اين جشنواره با ايام محرم و صفر ،تاريخ اين جشنواره از اسفندماه 84 به فروردين 85 موكول شد.

گلزارمحمدي درگفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" خاطرنشان كرد:" چون نمايش هاي عروسكي معمولا همراه با موسيقي است ، تصميم گرفتيم اين جشنواره را در تاريخ ديگري برگزار كنيم."



وي درپاسخ به اين كه با توجه به زمان برگزاري جشنواره تئاتر دانشگاهي در اوايل ارديبهشت ماه فكر نمي كنيد، اين دو جشنواره باهم تداخل پيدا كنند؟ توضيح داد:" چون برنامه ريزي ها و گروههاي ما باهم متفاوت است؛تداخلي ايجاد نمي شود."



دبير نهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي ضمن بيان اين مطلب كه تغيير در تاريخ برگزاري اين جشنواره به معناي تغيير برنامه هاي جشنواره نيست ، تاريخ بازبيني مجدد اين جشنواره را 18 تا 21 اسفند ماه اعلام كرد .



وي همچنين متذكر شد كه جشنواره به صورت بين المللي است و بخش نمايش فيلم عروسكي ، بخش جنبي جشنواره قبل يا همزمان با جشنواره برگزار خواهد شد.