مسئولان شاخه جوانان احزاب اصلاح طلب اهانت نشريات غربي به پيامبر اسلام را محكوم كردند

سعيد الله بداشتي مسئول سازمان جوانان مجمع نيروهاي خط امام (ره) در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: مسئولان شاخه جوانان احزاب اصلاح طلب، در اين گردهمايي با اشاره به سوء استفاده دشمنان از اقدامات اعتراض آميز مسلمانان به رفتار وقيحانه برخي نشريات غرب، خواستار تدبير بيشتر در نحوه واكنش هاي اعتراضي به هتك حرمت پيامبر بزرگ اسلام (ص) شدند.

الله بداشتي ادامه داد: جوانان احزاب اصلاح طلب همچنين از آنچه موجب وهن بينش و فرهنگ ديني ما مي شود، ابراز نارضايتي و نگراني كردند.

مسئول سازمان جوانان مجمع نيروهاي خط امام (ره) خاطر نشان كرد : در اين نشست اعضاي حاضر به آنچه كه وي از آن به عنوان برخورد با برخي اساتيد دانشگاه و تحديد "آزادي انديشه و پژوهش" ياد مي كرد، ابراز نگراني كردند.