اجرای طرح زوج و فرد در کرج منوط به نصب تجهیزات الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رییس پلیس راهور استان البرز پیش از ظهر امروز در محل اداره کل پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز برگزار شد.

در این نشست سرهنگ همایون شریفی ضمن تسلیت فاجعه منا به مردم ایران، به ارائه آمار ۶ ماهه نخست سال پرداخت.

شریفی گفت: در شش ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹ درصد کاهش در تصادفات فوتی درون شهری داشتیم که در مجموع تعداد کشته های تصادفات درون شهری ۴۸ نفر بوده است.

وی ادامه داد: در تصادفات جرحی امسال ۱۶ درصد کاهش داشتیم که در مجموع یک هزار و ۳۹۵ نفر مجروح شدند.

شریفی گفت: تعداد تصادفات امسال ۲ هزار و ۲۶۴ فقره بوده است که در مجموع ۱۸۰ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 7 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور البرز اعلام کرد: در حوزه راهنمایی و رانندگی تعداد ۸ هزار و ۲۰۷ خودروی متخلف که باعث عوامل تصادفات بود توقیف شد. همچنین ۱۲ هزار و ۳۷۳ موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

نتوانسته ایم ایمنی عابرین پیاده را تامین کنیم

شریفی آمار ریالی اعمال قانون در ۶ ماهه نخست سال ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی گفت: تعداد ۶۹۵ هزارو ۳۸۷ فقره تخلفات وجود داشته که اعمال قانون شده است و از این آمار ۱۰۸ هزار و ۲۷۹ فقره تخلفات حادثه ساز بوده که در اثر عواملی چون صحبت با تلفن همراه، عبور از چراغ قرمز، سرعت بالا و دیگر تخلفات بوده است.

شریفی کرج را یکی از ایمن ترین شهر های کشور در موضوع رانندگی با موتور معرفی کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی در کرج نُرم بالایی دارد.

وی در ادامه افزود: آموزش دانش آموزی یکی از مولفه های راهنمایی و رانندگی است و استان البرز جزو استان های موفق در زمینه ایمنی دانش آموزی است.

رئیس پلیس راهور البرز افزود: بیشترین کشته های معابر عابران پیاده هستند که ۴۷درصد کشته ها هستند و علت اصلی این معضل تراکم جمعیتی، نبود پل های عابر پیاده به میزان لازم است.

شریفی افزود: متاسفانه اهتمام خوبی برای ساخت پل عابر پیاده وجود ندارد و نتوانسته ایم ایمنی عابرین پیاده را تامین کنیم.

طرح زوج و فرد نیاز واقعی شهر کرج است

وی اضافه کرد: کمیته فنی راهنمایی و رانندگی درخواست افزایش پل عابر پیاده داده و ۳۴ پل مصوب شده که فورا نصب شود اما متاسفانه تاکنون ۸ پل نصب شده است.

رییس پلیس راهور استان البرز در پایان گفت: اجرای طرح زوج و فرد در تمام فصول باید اجرا شود و این کار مستلزم زیرساخت های لازم است و تا تجهیزات الکترونیکی نصب نشود این طرح را با نیروی انسانی اجرا نمی کنیم.