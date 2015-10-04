  1. استانها
  2. البرز
۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

اجرای طرح زوج و فرد در کرج منوط به نصب تجهیزات الکترونیکی شد

اجرای طرح زوج و فرد در کرج منوط به نصب تجهیزات الکترونیکی شد

کرج- رییس پلیس راهور استان البرز گفت: اجرای طرح زوج و فرد در تمام فصول باید اجرا شود و این کار مستلزم زیرساخت های لازم است وتا تجهیزات الکترونیکی نصب نشود این طرح را با نیروی انسانی اجرا نمی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رییس پلیس راهور استان البرز پیش از ظهر امروز در محل اداره کل پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز برگزار شد.

در این نشست سرهنگ همایون شریفی ضمن تسلیت فاجعه منا به مردم ایران، به ارائه آمار ۶ ماهه نخست سال پرداخت.

شریفی گفت: در شش ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹ درصد کاهش در تصادفات فوتی درون شهری داشتیم که در مجموع تعداد کشته های تصادفات درون شهری ۴۸ نفر  بوده است.

وی ادامه داد: در تصادفات جرحی امسال ۱۶ درصد کاهش داشتیم که در مجموع یک هزار و ۳۹۵ نفر مجروح شدند.

شریفی گفت: تعداد تصادفات امسال ۲ هزار و ۲۶۴ فقره بوده است که در مجموع ۱۸۰ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 7 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور البرز اعلام کرد: در حوزه راهنمایی و رانندگی تعداد ۸ هزار و ۲۰۷ خودروی متخلف که باعث عوامل تصادفات بود توقیف شد. همچنین ۱۲ هزار و ۳۷۳ موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

نتوانسته ایم ایمنی عابرین پیاده را تامین کنیم

شریفی آمار ریالی اعمال قانون در ۶ ماهه نخست سال ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی گفت: تعداد ۶۹۵ هزارو ۳۸۷ فقره تخلفات وجود داشته که اعمال قانون شده است و از این آمار ۱۰۸ هزار و ۲۷۹ فقره تخلفات حادثه ساز بوده که در اثر عواملی چون صحبت با تلفن همراه، عبور از چراغ قرمز، سرعت بالا و دیگر تخلفات بوده است.

شریفی کرج را یکی از ایمن ترین شهر های کشور در موضوع رانندگی با موتور معرفی کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی در کرج نُرم بالایی دارد.

وی در ادامه افزود: آموزش دانش آموزی یکی از مولفه های راهنمایی و رانندگی است و استان البرز جزو استان های موفق در زمینه ایمنی دانش آموزی است.

رئیس پلیس راهور البرز افزود: بیشترین کشته های معابر عابران پیاده هستند که ۴۷درصد کشته ها هستند و علت اصلی این معضل تراکم جمعیتی، نبود پل های عابر پیاده به میزان لازم است.

شریفی افزود: متاسفانه اهتمام خوبی برای ساخت پل عابر پیاده وجود ندارد و نتوانسته ایم ایمنی عابرین پیاده را تامین کنیم.

طرح زوج و فرد نیاز واقعی شهر کرج است

وی اضافه کرد: کمیته فنی راهنمایی و رانندگی درخواست افزایش پل عابر پیاده داده و ۳۴ پل مصوب شده که فورا نصب شود اما متاسفانه تاکنون ۸ پل نصب شده است.

رییس پلیس راهور استان البرز در پایان گفت: اجرای طرح زوج و فرد در تمام فصول باید اجرا شود و این کار مستلزم زیرساخت های لازم است و تا تجهیزات الکترونیکی نصب نشود این طرح را با نیروی انسانی اجرا نمی کنیم.

کد مطلب 2931601

برچسب‌ها