بركناري لحود به معناي رويارويي با حزب الله نيست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الوطن، سعد الدين حريري رئيس فراكسيون المستقبل درپارلمان و فرزند رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان ادعا كرد كه سرنگوني "اميل لحود" رئيس جمهوري لبنان يك درخواست مردمي است و به معناي اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت و رويارويي با حزب الله و جنبش امل نيست.



وي افزود: براي ما تفاوت دارد كه يك رئيس جمهوري ضعيف و منزوي داشته باشيم كه نمي تواند از مقاومت حمايت كند و يا يك رئيس جمهوري قوي داشته باشيم كه مي تواند ازمقاومت و كشور لبنان حمايت كند.



حريري گفت : نصرالله پطرس صفير اسقف اعظم ماروني ها با سرنگوني اميل لحود موافق كرده است، اما تنها يك راه براي تحقق اين امر باقي مي ماند كه ما درمي يابيم، زيرا هيچ راهي جز اين اين راه نيست و آنچه كه مهم است اينكه با سرنگوني رئيس جمهوري لبنان موافقت شده است .

وي تاكيد كرد: لبنانيها هستند كه ويژگيها و خصوصيات رئيس جمهوري آينده را مشخص مي كنند وهيچ كس حق ندارد براي آنها رئيس جمهوري انتخاب كند.



اين در حالي است كه روزنامه تشرين سوريه، سفير آمريكا در لبنان را به تلاش براي سرنگوني اميل لحود رئيس جمهوري لبنان و مداخله در امور اين كشور متهم كرد.



به نوشته اين روزنامه، درچارچوب سياست آمريكايي - اسرائيلي "جفري فلتمان" سفير آمريكا در بيروت يك اتاق عملياتي براي مديريت و سازماندهي حملات عليه رئيس جمهوري لبنان و مقاومت ملي لبنان (حزب الله ) ايجاد كرده است.

تشرين، سفير آمريكا در لبنان را به دخالت در امور داخلي كرده كشورها متهم كرده و نوشت : سفير آمريكا در اين زمينه با يك تيم 200 نفره از عناصر سازمان جاسوسي رژيم اسرائيل كه هم اكنون در لبنان به سر مي برند، همكاري و هماهنگي مي كند.

گروه 14 مارس به عنوان گروه مخالف سوريه درلبنان اخيرا به اميل لحود رئيس جمهوري اين كشوريك ماه فرصت داد تا از مقام خود كناره گيري كند.

دو روز پيش نيز منابع دفتر اميل لحود رئيس جمهوري لبنان از تلاشهاي ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه براي سرنگوني لحود خبر دادند.