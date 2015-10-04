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۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم خبر داد:

فعالیت ۲ کتابخانه سیار روستایی در قم/اجرای جشن «من و لبخندم»

فعالیت ۲ کتابخانه سیار روستایی در قم/اجرای جشن «من و لبخندم»

قم - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از فعالیت ۲ کتابخانه سیار روستایی در بخش‌های قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، بیان کرد: ‌ روز ۱۵ مهرماه با عنوان کودک، سلامت و ایمنی نامگذاری شده که در این روز کودکان از دهکده سلامت و بیمارستان خرمی بازدید می‌کنند.

وی گفت: روز ۱۶ مهرماه با عنوان کودک من و میراث فرهنگی نامگذاری شده که تور قم‌گردی با همکاری میراث فرهنگی در این روز برگزار می‌‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان قم عنوان کرد: روز ۱۷ مهر با عنوان کودک، خانواده و رسانه، روز ۱۸‌ مهر با عنوان کتاب و کتابخوانی، روز ۱۹‌ مهر با عنوان کودک، محیط زیست و منابع طبیعی، روز ۲۰‌ مهر با عنوان روز کودکان دنیا، صلح و دوستی و روز ۲۱‌ مهرماه با عنوان کودک، آموزش و تربیت اسلامی نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه بنرهایی با موضوع تربیتی کودکان در ۱۵ نقطه شهر در هفته ملی کودک نصب می‌شود، گفت: در روز ۱۸ مهرماه جشن من و لبخندم با اجرای برنامه قصه گویی، مسابقه و غیره برگزار می‌شود.

ربانی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته ملی کودک «دنیا با لبخند کودکان زیباست»، گفت: بیان کرد: در بخش قابل توجهی از شهر قم از جمله خیابان‌های چهارمردان، سمیه، بلوارامین و ۴۵ متری صدوق مرکز کانون پرورش فکری وجود ندارد که لازم است ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۲ کتابخانه سیار روستایی به بخش کهک و مرکزی خدمت رسانی می‌کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با اشاره به فعالیت کتابخانه پستی در روستاهای قم، افزود: کتابخانه پستی کتاب‌ها را از طریق پست در اختیار دانش آموزان روستایی قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: در مراکز ثابت کانون پرورش فکری ۴۰ برنامه در بخش‌های فرهنگی، هنری و آموزشی ارائه می‌شود.

کد مطلب 2931766

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