فعالیت ۲ کتابخانه سیار روستایی در قم/اجرای جشن «من و لبخندم»

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، بیان کرد: روز ۱۵ مهرماه با عنوان کودک، سلامت و ایمنی نامگذاری شده که در این روز کودکان از دهکده سلامت و بیمارستان خرمی بازدید میکنند.
وی گفت: روز ۱۶ مهرماه با عنوان کودک من و میراث فرهنگی نامگذاری شده که تور قمگردی با همکاری میراث فرهنگی در این روز برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان قم عنوان کرد: روز ۱۷ مهر با عنوان کودک، خانواده و رسانه، روز ۱۸ مهر با عنوان کتاب و کتابخوانی، روز ۱۹ مهر با عنوان کودک، محیط زیست و منابع طبیعی، روز ۲۰ مهر با عنوان روز کودکان دنیا، صلح و دوستی و روز ۲۱ مهرماه با عنوان کودک، آموزش و تربیت اسلامی نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه بنرهایی با موضوع تربیتی کودکان در ۱۵ نقطه شهر در هفته ملی کودک نصب میشود، گفت: در روز ۱۸ مهرماه جشن من و لبخندم با اجرای برنامه قصه گویی، مسابقه و غیره برگزار میشود.
ربانی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته ملی کودک «دنیا با لبخند کودکان زیباست»، گفت: بیان کرد: در بخش قابل توجهی از شهر قم از جمله خیابانهای چهارمردان، سمیه، بلوارامین و ۴۵ متری صدوق مرکز کانون پرورش فکری وجود ندارد که لازم است ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۲ کتابخانه سیار روستایی به بخش کهک و مرکزی خدمت رسانی میکنند.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با اشاره به فعالیت کتابخانه پستی در روستاهای قم، افزود: کتابخانه پستی کتابها را از طریق پست در اختیار دانش آموزان روستایی قرار میدهد.
وی بیان کرد: در مراکز ثابت کانون پرورش فکری ۴۰ برنامه در بخشهای فرهنگی، هنری و آموزشی ارائه میشود.
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