چهارمين همايش ژئوفيزيك در دانشگاه آزاد تهران شمال برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير علمي اين همايش با بيان اين مطلب افزود: زلزله در ابعاد مختلف، ايمني از ديدگاه گوناگون آتش سوزي -غارت اموال مردم و سرقت كودكان و ايمني بهداشت روح و روان از محورهاي مورد بحث در اين همايش است.

دكتر "بهرام عكاشه" اظهار داشت: طبق اعلام مسئولين بهداشت حدود 12 درصد از مردم كشور ما دچار ناراحتي هاي روحي و افسردگي هستند و از طرفي قرار گرفتن كشور در خط گسل زلزله لزوم تامل بيشتر مردم و مسئولين را مي طلبد.

رئيس دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد تهران شمال تاكيد كرد: با توجه به محدوديت زمان همايش از بين مقالات دريافت شده 30 مقاله توسط كميته هاي تخصصي برگزيده شده است كه 15 مقاله به صورت سخنراني و 15 مقاله به صورت پوستر ارايه مي شود.

وي تصريح كرد: در همايش زلزله، ايمني و بهداشت روان، دكتر ترابي معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مهدوي رئيس منطقه هشت، سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ سخنرانان ويژه همايش هستند و مقالاتي از سوي جمعيت هلال احمر، سازمان امداد و نجات و سازمان زمين شناسي كشور، دانشگاه هاي شاهد و شهيد بهشتي، موسسه ژئو فيزيك و گروه محيط زيست دانشگاه تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي، واحد زاهدان، خرم آباد و علوم و تحقيقات ارائه مي شود.