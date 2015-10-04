فاجعه منا را نباید رها کرد/ امروز روز سکوت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا استادی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم یادبود جانباختگان حادثه منا که از سوی دفتر مقام معظم رهبری و با حضور علما و مراجع عظام تقلید در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: حادثه منا، علما و مراجع به ویژه رهبر معظم انقلاب در غم فرو برده است. اینکه عده‌ای حاجی با لب تشنه و در هوای بسیار گرم با وضع فجیع جان دهند، مصیبت بسیار سنگینی است.

این استاد حوزه تأکید کرد: هر چه از این حادثه می‌گذرد ابعاد فجایع بیشتر مشاهده می‌شود و حتی افرادی که مسلمان نیستند وقتی این صحنه‌ها را می‌بینند غم و اندوه آنها را فرا می‌گیرد.

به گفته این استاد حوزه علمیه قم، آیه‌ای که مقام معظم رهبری در پیام خودشان بیان داشتند می‌تواند بشارت مهمی برای جانباختگان و خانواده‌های آنان باشد.

وی جانباختگان این حادثه را مهاجران الی الله دانست و تأکید کرد: به ذهن انسان نمی‌آید که این افراد مشمول رحمت مغفرت الهی نشوند. خانواده‌های جانباختگان وقتی می‌بینند که رهبر بزرگوار انقلاب اینقدر برای آنها دلسوزی می‌کنند و ملت ایران یکپارچه در غم فرو رفتند و در مراسم تشییع شرکت می‌کنند، آرامش می‌گیرند.

آل سعود خائن هستند

آیت الله استادی با انتقاد از بی کفایتی آل سعود در اداره حرمین شریفین تأکید کرد: برای آل سعود که عنوان خادم الحرمین به خود گرفته‌اند جز خائن به خدای متعال و بیت الله و کعبه هیچ عنوان دیگری نمی‌توان انتخاب کرد.

این جمله آیت الله استادی با شعار «مرگ بر آل سعود» از سوی مردم استقبال شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه حکومت آل سعود با خیانت و قتل و غارت شروع شده، تصریح کرد: تاریخ فراموش نخواهد کرد که این‌ها در نجف و کربلا و با مردم خودشان چه کردند. در طول حکومتشان به گونه‌ای با زائران خانه خدا رفتار کردند که در شأن زائران نبوده و چون آل سعود رسوا شدند اینها را ما می‌گوییم.

وی گفت: در تمام ممالک اسلامی معروف است که وقتی به زیارت خانه خدا می‌روید تقیه کنید. زائران برای نماز خواندن و دعاخواندن با مزاحمت‌های فراوانی مواجه هستند و آل سعود در طول تاریخ همواره زائران بیت الله الحرام را اذیت کردند ولی مردم چون به پیامبر و اهل بیت(ع) علاقه دارند این اذیت‌ها را تحمل می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، تخریب قبور ائمه را خیانت دیگر آل سعود عنوان کرد و افزود: بیش از یک میلیارد مسلمان به ائمه اطهار و فرزندان رسول خدا و فاطمه زهرا(س) علاقمند است ولی آل سعود نه تنها قبور ائمه را تخریب کردند، آثار اسلامی را محو کردند.

وی تأکید کرد: آل سعود قبر پدر پیغمبر اسلام را تخریب کردند. چطور به این‌ها می‌توان گفت خادم الحرمین؟ این‌ها خائن هستند. این‌ها به خدا و پیغمبر و بیت الله و حرم پیغمبر خیانت کردند.

آیت الله استادی با اشاره به کشتار ۴۰۰ زائر بیت الله الحرام در گذشته توسط آل سعود و نهیب حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد: آل سعود این زائران را به جرم شعار مرگ بر آمریکا کشتند.

طلبه‌های سعودی دستور دارند شیعیان را اذیت کنند

وی با اشاره به وجود حوزه علمیه در مدینه و مکه حوزه علمیه تأکید کرد: آیا وظیفه طلبه‌های این حوزه‌ها غیر از این است که زائران خانه خدا را نسبت به جنایت‌های اسرائیل آشنا کنند؟ این‌ها دستور دارند در طول دورانی که زائران در حجاز حضور دارند، شیعیان را اذیت کنند.

وی با اشاره به حمایت آخوندهای درباری از حکام آل سعود و جنایت‌های آنها گفت: آل سعود در این حادثه با نهیب مقام معظم رهبری کمی به خودشان آمدند و به ظاهر پیام تسلیت دادند اما آخوندهای درباری این حادثه را توجیه می‌کنند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: آل سعود طایفه هزار فامیل هستند که اهل عیاشی و فسق و فجورند، آن وقت اسم خودشان را خادم الحرمین می‌گذارند. اگر یک جمعیت کوچک دیگری در حجاز حاکم بودند به هیچ وجه چنین رفتاری با زائران نمی‌کردند.

آیت الله استادی با محکوم کردن جنایت‌های آل سعود در یمن، از سکوت مجامع بین المللی در برابر این جنایت‌ها انتقاد کرد و گفت: ما می‌گفتیم اسرائیل کودک کش است ولی آل سعود که ادعای مسلمانی دارند دست کمی از آن‌ها ندارند و به جای اینکه زندگی مسلمانان را تامین کنند بمب روی سر آن‌ها می‌ریزند.

وی ادامه داد: از اینکه آل سعود چاپخانه قرآن داشته باشند و به هر زائر یک جلد قرآن بدهند پیداست که فریب است. در جریان حج مسلمانان باید درباره مشکلات جهان اسلام با هم صحبت‌هایی داشته باشند ولی این‌ها کار کردند که مسلمانان با هم ارتباطی نداشته باشند. جنایاتی که حکام عربستان انجام می‌دهند و آخوندهای درباری از آن‌ها حمایت می‌کنند کمتر از بقیه جنایت‌ها نیست.

وی تأکید کرد: با این نهیبی که رهبر بزرگوار انقلاب زدند، نباید این حادثه را‌‌ رها کرد. امروز روز سکوت نیست. باید کمیته حقیقت یابی تشکیل شده و علت حادثه مشخص شود.

تاثیر سخنان مقام معظم رهبری

آیت الله استادی با بیان اینکه باید بیانات مقام معظم رهبری را در تابلوهایی منتشر کنند و در جهان اسلام انعکاس دهند، تصریح کرد: اگر این نهیب نبود به جای چند هزار نفر، اعلام می‌کردند ۷۰۰ نفر کشته شدند و جان باختگان را‌‌ همان جا دفن می‌کردند و مثل جریان کربلا همه چیز را تمام شده حساب می‌کردند.

این استاد حوزه با بیان اینکه خدا خواسته که آل سعود رسوا شود، افزود: خدا خواسته که هر یک از جان باختگان ما پرچمی باشند برای اینکه به دنیا اعلام شود آل سعود نه تنها لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند بلکه خائن هستند.

وی با بیان اینکه آل سعود به هیچ قانونی پایبند نیست ادامه داد: از همین تشییع جنازه‌ها و مراسم و محافل سوگواری و عزاداری باعث می‌شود جهان اسلام آل سعود را بشناسند. علمای عربستان هم باید نسبت به اداره حرمین شریفین اعتراض کنند.