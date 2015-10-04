نخستین همایش گردشگری الکترونیک در خوزستان برگزار می شود

زهرا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش گردشگری الکترونیک به مناسبت روز جهانی گردشگری از طرف انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان پانزدهم مهرماه در سینما هلال اهواز برگزار می شود. این همایش از ساعت ۱۷ آغاز و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این همایش با هدف آشناسازی فعالان عرصه گردشگری با بستر اینترنت برای بازاریابی و خدمات رسانی بهتر و همچنین ارتباط بیشتر فعالان حوزه گردشگری و الکترونیک برگزار می شود.

عضو هیت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان بیان کرد: در نخستین همایش گردشگری الکترونیک بهزاد رزمگیر از اهواز و مدرس بازرایابی اینترنتی و کسب و کار آنلاین در مورد پتانسیل های خوزستان در حوزه وب در ارتباط با میزان نفوذ و تعداد کاربران اینترنتی استان خوزستان، اقدامات انجام شده در حوزه کسب و کار آنلاین و نحوه ورود به دنیای بازاریابی آنلاین صحبت می کند.

وی بیان کرد: اشکان بروج از تهران که یکی از فعالان بسیار زبده اقامتگاه های بوم گردی و کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری است، در مورد بازاریابی گردشگری الکترونیک و نقش شبکه های اجتماعی در توسعه گردشگری و هتلداری مطالبی را ارائه می کند.

طباطبایی عنوان کرد: صادق آرش زاده از شیراز و کارشناس مهندسی نرم افزار که به عنوان لیدر و توراپراتور در زمینه بازاریابی گردشگری مبتنی بر رسانه های دیجیتال به ایراد سخنرانی می پردازند.

رونمایی از اپلیکشین گردشگری خوزستان

دبیر نخستین همایش گردشگری الکترونیک یادآور شد: بابک مختاری رئیس پارک علم و فناوری خوزستان، افشین حیدری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خوزستان، همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و علیرضا زراسوندی مدیرکل بنیاد نخبگان خوزستان از مهمانان این همایش محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور افراد در این همایش رایگان بوده و از طرف پارک علم و فناوری خوزستان برای افرادی که از طریق سایت همایش ثبت نام کنند، گواهی معتبر صادر می شود. همچنین در این همایش از اپلیکیشن گردشگری خوزستان رونمایی می شود.