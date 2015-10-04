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۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۱۰

نخستین همایش گردشگری الکترونیک در خوزستان برگزار می شود

نخستین همایش گردشگری الکترونیک در خوزستان برگزار می شود

اهواز ـ دبیر نخستین همایش گردشگری الکترونیک از برگزاری این همایش در شهرستان اهواز خبر داد.

زهرا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش گردشگری الکترونیک به مناسبت روز جهانی گردشگری از طرف انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان پانزدهم مهرماه در سینما هلال اهواز برگزار می شود. این همایش از ساعت ۱۷ آغاز و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این همایش با هدف آشناسازی فعالان عرصه گردشگری با بستر اینترنت برای بازاریابی و خدمات رسانی بهتر و همچنین ارتباط بیشتر فعالان حوزه گردشگری و الکترونیک برگزار می شود.

عضو هیت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان بیان کرد: در نخستین همایش گردشگری الکترونیک بهزاد رزمگیر از اهواز و مدرس بازرایابی اینترنتی و کسب و کار آنلاین در مورد پتانسیل های خوزستان در حوزه وب در ارتباط با میزان نفوذ و تعداد کاربران اینترنتی استان خوزستان، اقدامات انجام شده در حوزه کسب و کار آنلاین و نحوه ورود به دنیای بازاریابی آنلاین صحبت می کند.

وی بیان کرد: اشکان بروج از تهران که یکی از فعالان بسیار زبده اقامتگاه های بوم گردی و کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری است، در مورد بازاریابی گردشگری الکترونیک و نقش شبکه های اجتماعی در توسعه گردشگری و هتلداری مطالبی را ارائه می کند.

طباطبایی عنوان کرد: صادق آرش زاده از شیراز و کارشناس مهندسی نرم افزار که به عنوان لیدر و توراپراتور در زمینه بازاریابی گردشگری مبتنی بر رسانه های دیجیتال به ایراد سخنرانی می پردازند.

 رونمایی از اپلیکشین گردشگری خوزستان

دبیر نخستین همایش گردشگری الکترونیک یادآور شد: بابک مختاری رئیس پارک علم و فناوری خوزستان، افشین حیدری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خوزستان، همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و علیرضا زراسوندی مدیرکل بنیاد نخبگان خوزستان از مهمانان این همایش محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور افراد در این همایش رایگان بوده و از طرف پارک علم و فناوری خوزستان برای افرادی که از طریق سایت همایش ثبت نام کنند، گواهی معتبر صادر می شود. همچنین در این همایش از اپلیکیشن گردشگری خوزستان رونمایی می شود.

کد مطلب 2931886

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