احداث بزرگراه در تهران اجتناب ناپذير است / شهرداري 2 برابر درختان قطع شده در جنگل لويزان درخت بكارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران امروز بعدازظهر با حضور در محل قطع درختان جنگل لويزان ، شهرداري را موظف به كاشت 2 برابر تعداد درختان قطع شده در همين محدوده كردند.

در حالي كه بيش از 2 هفته از ماجراي قطع درختان جنگل لويزان مي گذرد اما همچنان اظهارات ضد و نقيض در خصوص آمار درختان قطع شده مطرح مي شود.

صحت اين ادعا را مي توان در ارائه آمارهاي متفاوت در اين زمينه از جمله قطع 2400 اصله درخت بنا به اظهارات مديرعامل سازمان پاركها ، 8000 اصله درخت بر اساس اعلام جنگلباني و 6 هزار اصله از سوي شوراي شهر ، اشاره داشت.

در بازديد امروز بعدازظهر ، دكتر خسرو دانشجو عضو شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه شهرداري در قطع درختان جنگل لويزان تعجيل كرده و شايد اگر اين كار با تامل بيشتري انجام مي شد و مشورت شوراي شهر نيز در اين زمينه گرفته مي شد ، اين چنين شاهد قلع و قمع درختان اين منطقه نبوديم.

وي شهرداري و سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري را موظف به كاشت 2 برابر تعداد درختان قطع شده كرد و افزود: سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران بايد براي جبران اين خسارت زيست محيطي ، پس از شناسايي محدوده مناسبي در اين منطقه ، 2 برابر تعداد درختان قطع شده پارك جنگلي لويزان ، درختكاري كند.

در ادامه اين بازديد ، دكتر حسن زيادي رئيس كميسيون عمران وشهرسازي شوراي شهر تهران نيز همچنان با تاكيد بر اينكه شهرداري مجوز كميسيون ماده 7 را براي قطع درختان جنگل لويزان اخذ نكرده است ، تاكيد كرد: در هر حال اين اتفاق افتاده است و آب رفته را نمي توان به جوي بازگرداند و تنها راه جبران اين است كه شهرداري 2 برابر تعداد درختان قطع شده منطقه در همين محدوده درختكاري كند.

به گزارش مهر ، به رغم اظهارات اعضاي شوراي شهر حاضر در منطقه قطع درختان لويزان ، معاون فني و عمراني شهرداري تهران همچنان معتقد است: براي قطع درختان جنگل لويزان مجوز كميسيون ماده 7 شوراي اسلامي شهر تهران را اخذ كرده و هيچ كار غير قانوني انجام نشده است.

مهندس احمد دنيا مالي افزود: قطع اين تعداد درخت براي تداوم عمليات احداث اين بزرگراه ، هزينه هاي شهرداري تهران را تا حد يك پنجم كاهش داده است و اين در حالي است كه اگر درختان اين مسير قطع نمي شد ، تكميل اين پروژه 5 سال طولاني تر مي شد.

البته اعضاي شوراي شهر حاضر در محل بازديد ، همچنان معتقدند زماني كه درختان پارك جنگلي قطع شد و حساسيت ها برانگيخته شد ، شهرداري تازه به فكر اخذ مجوزهاي لازم از شوراي اسلامي شهر برآمد.

زياري در همين خصوص گفت: شهرداري در قطع درختان جنگل لويزان تعجيل كرد اما به هر حال بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت كه در وضعيت موجود همچنان كه شهر تهران به درخت و بوستان نياز دارد ، احداث بزرگراه و معبر با اين حجم انبوه خودرو كه روزانه به تهران سرازير مي شود ، اجتناب ناپذير است.