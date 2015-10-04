بی کفایتی ونااهلی آل سعود ربطی به حج ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا حدائق عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت جانباختگان حادثه منا تاکید کرد: آل سعود حرکتی کرد که دشمنان اسلام از این فضا استفاده می کنند تا به اسلام ضربه بزنند.

وی تصریح کرد: کار دشمن، دشمنی است و اینان به دنبال استفاده از این فرصت ها هستند تا به اسلام ضربه بزنند.

مدیرعامل بنیاد مهدی موعود(عج) افزود: به طور حتم مردم آگاه هستند و در مقابل فضایی که دشمنان ایجاد کرده مقاومت می کنند زیرا همگان می دانند که دشمنان به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به اسلام هستند.

حجت الاسلام حدائق تصریح کرد: بی کفایتی و نااهلی آل سعود هیچ ارتباطی با حج ندارد اما برخی در فضای مجازی به دنبال ارتباط این موضوع و حادثه با حج هستند.

وی یادآور شد: کمیته ای باید تشکیل شود تا بحران به طور کامل رصد کند و بی کفایتی آل سعود برای همگان مشخص شود.

مدیرعامل بنیاد مهدی موعود(عج) ادامه داد: خود خواهی و منیت آل سعود باعث این حادثه ناگوار شد در حالیکه اگر اجازه داده بودند گروه های مختلف دیگر کشورهای در این حادثه کمک کنند به طور حتم تعداد تلفات بسیار کمتر شده بود.

تشییع پیکر ۱۵ نفر از جانباختگان حادثه منا صبح فردا از حرم مطهر شاه چراغ(ع) آغاز می شود.