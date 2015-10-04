به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اساتید حوزه و دانشگاه و از شعرای آیینی در این مراسم با بیان اینکه مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) جای غرور و یأس نیست اظهار داشت: شاعران، مداحان و سخنرانان به واسطه مخاطبان بسیار یا اعتباری که توانسته‌اند در هیئت‌ها کسب کنند، مغرور نشوند و مداحان و سخنرانانی که مجالس آنها کم رونق تر است نیز هرگز یأس و نا امیدی به خود راه ندهند زیرا مزد و اجر کار آنها نزد خدای متعال و اهل بیت (ع) است.

محمدرضا سنگری یادآور شد: مردم و جوانان قبل از اینکه با سخنان شما ارتباط برقرار کنند، با قلوب شما ارتباط می‌گیرند بنابراین تلاش کنید به آنچه که می گویید، ابتدا خود عمل کنید تا گفتار شما بر مردم اثرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: مداحان و شاعران بدون وضو وارد هیئت نشوند و قلم به دست نگیرند و مداحان قبل از روضه‌خوانی از صاحب روضه اذن بگیرند و تلاش کنید آنچه بر زبانتان جاری می شود، اثرگذار باشد.

رمز اثرگذاری کلام قرنطینه زبان از گناهان است

سنگری، رمز اثرگذاری کلام را قرنطینه زبان از گناهانی نظیر غیبت، درون، تمسخر و هجو دیگران دانست و افزود: تلاش کنید با دیگران زیبا سخن بگویید تا کلام شما اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این مراسم با بیان اینکه فضای جامعه امروز به نحوی است که نیاز به فرهنگ و نماد اجتماعی وجود دارد، اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی یک نماد مذهبی و اجتماعی هستند و باید در راستای ترویج فرهنگ دینی و فرهنگ عاشورا قدم بردارند.

سردار اکبر فتوحی بیان کرد: هیئت‌های مذهبی در زمینه تربیت دینی در مسیر پیامبر اکرم (ص) قدم برداشته اند زیرا پیامبر نیز به رغم همه مشقات و سختی ها، در مسیر تربیت دینی مردم قدم برداشت و حتی مورد آزار و اذیت و توهین نیز قرار گرفت.

ملت ایران به برکت هیئت های مذهبی در جنگ نرم دشمن نیز پیروز خواهد بود

وی با بیان اینکه امروز آمریکا در صدد کمرنگ کردن دین در جامعه، گرفتن قرآن و اهل بیت (ع) و سوق دادن جامعه اسلامی به سمت فرهنگ غربی و آمریکایی است، تصریح کرد: آمریکا کور خوانده و ملت ایران همانگونه که در جنگ تحمیلی شکست سختی به صدام و حامیانش وارد کرد، در جنگ نرم نیز به برکت حضور هیئت های مذهبی موفق و سربلند خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه یزد از گذشته تاکنون در زمینه عزاداری زبانزد خاص و عام بوده و سال گذشته نیز مقام معظم رهبری از هیئت های عزاداری یزد به خاطر برگزاری مراسم‌های اصیل قدردانی کردند، اظهار داشت: باید تلاش کنیم با حفظ حرمت مراسم‌های عزاداری، اخلاص، دوری از کبر و غرور و رعایت موازین و مقررات، همچنان به عنوان الگو در کشور مطرح باشیم.

حجت الاسلام علی کارگر با بیان اینکه مکتب ما مکتب عترت و اهل بیت (ع) است، افزود: مراسم های ما نباید بدون قرائت قرآن آغاز شود و روسای هیئت های مذهبی، مراسم هر شب را با حضور قاریان برجسته آغاز کنند.

از وعاظ اثرگذار و پاسخگو به نیاز فکری همه اقشار در هیئت های مذهبی دعوت شود

وی همچنین خواستار استفاده از وعاظ و خطبای اثرگذار در هیئت های مذهبی شد و بیان کرد: لازم است از افرادی دعوت شود که علم آنها به روز شده و قادر به پاسخگویی نیاز فکری همه افراد در هیئت باشند.

کارگر همچنین بر اهتمام ویژه برای برگزاری نماز اول وقت در هیئت های مذهبی همچنین جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مردم توسط بلندگوهای هیئت ها، مسدود کردن خیابانها و ... شد.