به گزارش خبرگزاری مهر، برندان راجرز سرمربی تیم فوتبال لیورپول در پی نتایج ضعیفی که در این فصل کسب کرد از سمت خود برکنار شد. وی عصر روز یکشنبه برای آخرین بار هدایت لیورپول را مقابل اورتون در دربی مرسی ساید بر عهده داشت که حاصل آن تساوی یک بر یک بود.

اسکای اسپورتس در این باره خبر داد باشگاه لیورپول بعد از تساوی در دربی روز یکشنبه به طور رسمی خبر برکناری راجرز را اعلام کرد. این مربی در ۹ بازی اخیر لیورپول در تورنمنت‌های مختلف تنها یک برد کسب کرد که آماری نا امید کننده به حساب می‌آید. لیورپول در لیگ برتر نیز با ۱۲ امتیاز در مکان دهم ایستاده است.

راجرز در ماه جون سال ۲۰۱۲ هدایت تیم لیورپول را بر عهده گرفت که حاصل کار وی در این مدت نایب قهرمانی لیگ برتر در سال ۲۰۱۴ بود. از یورگن کلوپ به عنوان جدی‌ترین گزینه برای جانشینی وی یاد می‌شود.