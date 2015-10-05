خبرگزاری مهر-گروه هنر: حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری برای دومین بار در دوره مدیریت خود دبیری جشنواره بین المللی فیلم «یاس» را برعهده گرفته است.

این جشنواره در حالی از روز شنبه ۱۱ مهر ماه در رامسر آغاز شد که شایعاتی مبنی بر برکناری مسافرآستانه از مدیریت موسسه رسانه های تصویری در برخی از رسانه ها منتشر شد.

به مناسبت برگزاری جشنواره «یاس» در گفتگویی با مسافرآستانه به حاشیه‌ها و متن این روزهای موسسه و همچنین برگزاری جشنواره «یاس» پرداختیم. در این گفتگو علاوه بر سیاست های جدید برگزاری سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم «یاس» که شامل شناسایی استعدادهای جوان با اضافه کردن بخش فیلم های اول به این جشنواره است به خبر برکناری این مدیر سینمایی از سمت مدیرعاملی موسسه رسانه های تصویری و اینکه از نظر او این اخبار تنها شایعه پراکنی برخی از افراد است، اشاره شده است.

با ما در این مصاحبه همراه باشید:

*سومین دوره جشنواره فیلم «یاس» در حال برگزاری است و شما برای دومین بار دبیری این جشنواره بین المللی را برعهده دارید. فکر می‌کنید این جشنواره در سال سوم چه گام‌هایی رو به رو جلو برداشته است و بین دوره‌های آن چه تفاوت‌های دیده می‌شود؛ تفاوت‌هایی که به ارتقای سینما منجر شود نه اینکه صرفا با تغییر برخی بخش ها یا اضافه و کم کردن‌ها بگوییم یک جشنواره دچار تحول شده است.

-این تفاوت ها از دو نظر قابل بررسی است؛ اول از نظر فیلم هایی که شرکت کردند که به نظر من تحت تاثیر جشنواره قبل در این دوره آثار از یک نگاه مترقیانه تر و فرهیخته تری برخوردار هستند و کیفیت تولید این فیلم ها نسبت به قبل تغییر کرده است.

از نگاه دیگر از لحاظ برگزاری و هدفمندی جشنواره شاهد تغییراتی نسبت به سال گذشته هستیم. ضرورت این جشنواره پیوسته برگزار شدن آن است زیرا میزان تولید فیلم های ویدیویی نسبت به دیگر بخش های فیلمسازی بیشتر است و چون این فیلم ها نسبت به دیگر آثار با سرعت بیشتری به دست خانواده ها می رسد باید هر سال جشنواره فیلم «یاس» به عنوان تنها جشنواره فیلم های ویدیویی در ایران درباره فیلم های ویدیویی ساخته شده اعلام نظر کند و نظر کارشناسی خود را درباره این فیلم ها ارائه دهد.

در سومین دوره جشنواره فیلم «یاس» شاهد بخش هایی هستیم که در سال گذشته وجود نداشت. به عنوان مثال در سال گذشته بخش فیلم های اول را در جشنواره نداشتیم، اما امسال با توجه به استقبال کارگردانان و افزایش تولید فیلم های اول در حوزه آثار ویدیویی این بخش در نظر گرفته شد. در این بخش آثار بسیار خوبی ارائه شده و داوران نسبت به آثار ارائه شده در بخش فیلم های اول رضایت کامل داشتند.

از طرف دیگر با توجه به اینکه گرایش به فیلم های خارجی در شبکه نمایش خانگی به خصوص تولیدات آسیایی در جامعه بسیار زیاد است، فیلم های آسیایی را مورد توجه قرار دادیم و بخش چشم انداز آسیا را به صورت مجزا در این جشنواره ایجاد کردیم.

از منظر کیفیت برگزاری جشنواره نیز در این دوره با تغییراتی همراه بودیم. این که یاد و خاطره جشنواره به عنوان یک رخداد فرهنگی در ذهن سینماگران و شرکت کنندگان باقی بماند برای ما بسیار مهم بود به همین دلیل تلاش کردیم تا مراسم افتتاحیه سومین دوره از جشنواره «یاس» در شرایط متفاوت و مطلوبی در بام رامسر برگزار شود، همچنین در تلاش هستیم تا مراسم اختتامیه این جشنواره را به گونه ای برگزار کنیم تا به عنوان یک رخداد فرهنگی در ذهن ها باقی بماند.

* با توجه به پتانسیل جدید شبکه نمایش خانگی و همچنین سه دوره برگزاری جشنواره فیلم‌های ویدیویی، کیفیت آثار تولید شده در این حوزه به خصوص در حوزه سینمای انیمیشن تا چه اندازه ارتقا پیدا کرده و می کند؟

-خوشبختانه انیمیشن در ایران طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و استعدادهای بسیار ارزشمندی در این حوزه وجود دارد اما متاسفانه انیمیشن به غیر از آثاری که توسط تلویزیون ساخته و پخش می شود، جای دیگری برای نمایش ندارد، در سینما هم معمولا آثار انیمیشن کمتر اکران می شود چرا که تولیدات در این زمینه بسیار اندک است و مردم کمتر عادت کرده اند تا انیمیشن را در سینما ببینند. در طول این سال ها تنها یک انیمیشن آن هم «تهران ۱۵۰۰» بود که در سینما با استقبال نسبی همراه شد.

در حالی که بسیاری از آثار تولید شده در حوزه انیمیشن فرصت اکران عمومی ندارند، اما این آثار می‌توانند در شبکه نمایش خانگی به خوبی دیده شوند زیرا کودکان ما در سراسر کشور و در کنار آنها بزرگترها از این انیمیشن ها استقبال خوبی می کنند. اگر ما به انیمیشن توجه نکنیم نیاز به انیمیشن دیدن که یک امر کاملا ضروری است، برطرف نمی شود و مردم به سمت انیمیشن های خارجی می روند. امیدوارم انیمیشن ایران چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی به گونه ای رشد کند که دیگر نیازی به عرضه انیمیشن خارجی در شبکه نمایش خانگی نداشته باشیم.

شبکه نمایش خانگی حوزه‌ای بسیار وسیع است و هیچ حوزه ای در سینما به اندازه نمایش خانگی نیاز به فیلم ندارد. نیاز ما به تولید در این حوزه بسیار بالا است و باید بخشی از این نیاز توسط تولیدات انیمیشن داخلی تامین شود.

سیاست برگزاری جشنواره فیلم «یاس» این است که حوزه فیلم های ویدیویی را به حوزه فیلم های مستقل و تاثیرگذار تبدیل کند. در حال حاضر متاسفانه اکثر جامعه فرهنگی ما به این فکر می کنند که این حوزه از فیلمسازی یک پله برای رسیدن به تولید فیلم سینمایی است ولی باید شرایطی پیش آید تا همه متوجه شوند که هر یک از حوزه های فیلمسازی مستقل از هم هستند. این جشنواره سعی کرده تا تعدادی از استعدادهای جوان را در قالب فیلم های اول شناسایی کرده و نشان دهد که این حوزه به تنهایی یک حوزه ارزشمند است و هنرمندان ما می توانند در این حوزه به صورت مستقل فکر کرده و کار کنند و بی شک می توانند از طریق این حوزه تمام اعتبارات ملی و بین المللی خود را تامین کنند.

*آیا تولیدات فیلم‌های ویدیویی می تواند به جایگاهی برسد که فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران به سمت تولید این آثار بروند و کارگردانان به تولیدات ویدیویی به عنوان محل گذار نگاه نکنند؟ البته طی سال های اخیر کارگردان های شناخته شده به سمت تولید سریال های شبکه نمایش خانگی آمده‌اند که این خود مساله قابل اعتنایی است.

-تمام تلاش ما این است که این حوزه، محل گذار برای کارگردانان نباشد. در حال حاضر هم حضور فیلمسازان بزرگ در جایگاه تولید فیلم هایی با هزینه کم بسیار خالی است. فیلمسازان بزرگ ما می توانند الگوهای خوبی برای سایر فیلمسازان باشند تا دیگر فیلمسازان هم به سمت تولید فیلم های کم هزینه اما با کیفیت خوب و ارزشمند بروند و نباید فراموش کرد که استقبال مردم از این فیلم ها بیشتر است و از نظر اقتصادی هم نسبت به تولیدات سینمایی به صرفه تر است، چرا که آثار در این بخش با هزینه کم تولید می شود اما بازگشت مالی بیشتری دارد. البته این نوع فیلمسازی در چنین شرایطی از جایگاه فرد در سینما کم نمی کند.

راه تولید در حوزه شکبه نمایش خانگی برای فیلمسازان بزرگ باز است و امیدوارم فیلمسازان بزرگ در کنار تولیدات سینمایی، تعدادی آثار ویدیویی نیز تولید کنند.

*هرچند شما به عنوان مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری برنامه هایی برای پیشرفت تولیدات شبکه نمایش خانگی دارید و تا امروز هم این حوزه را بدون حاشیه اداره کرده اید، اما این روزها برای دومین بار در طول مدیریت‌‌تان در موسسه شایعاتی مبنی بر برکناری شما از این سمت شنیده می شود.

-من هم این شایعات را مبنی بر برکناری‌ام از مدیریت موسسه رسانه های تصویری شنیده ام اما تا امروز هیچ دستور رسمی در این زمینه به من ابلاغ نشده است و هیچ تغییری در کارم در حوزه فعلی به وجود نیامده است.

جابجایی مدیران یک امر کاملا طبیعی و همیشگی است و من تا هر زمان که در این سمت باشم با تمام انگیزه وظیفه‌ام را به درستی عمل می‌کنم. همچنین می دانم هر فردی در هر جایی که کار می کند از سوی عده دیگری تحت نظر است که این افراد به دنبال ایجاد تردید و از بین بردن انگیزه در شخص مورد نظر هستند. البته این شایعات در من تاثیری ندارد و سعی می کنم به وظیفه خود عمل کنم.

آقای ایوبی همیشه نسبت به من لطف و محبت داشته است و زمانی که من را برای این مسئولیت انتخاب کرد برخی از دوستان می گفتند چرا یک نفر از حوزه تئاتر باید در سینما حضور داشته باشد، همین چند روز پیش هم یکی از دوستان مطبوعاتی در مطلبی به این مساله اشاره کرده بود که با توجه به حضور مسافرآستانه از تئاتر در سینما باید منتظر اشتباهات زیادی باشیم. این در حالی است که افراد زیادی از حوزه های غیرفرهنگی به سینما آمده اند و کسی به آنها خرده نگرفته است که چرا از یک حوزه دیگر در سینما حضور دارند. حال بیان چنین مسائلی از نظر من یک بهانه است، بهانه ای که علیه من نیست بلکه می خواهند آقای ایوبی را آزار دهند که چرا مدیران تئاتر به سینما آمده اند. این درحالی است که همیشه تئاتر و سینما در کنار هم بودند و یکدیگر را پوشش داده اند.

باز هم می گویم این خبرهایی که در رسانه ها منتشر می شود، به نوعی جوسازی و شایعه است و چون این مسائل برای من مهم نیست چندان درباره آن صحبت نمی کنم.

*به هر حال حضور شما در حوزه مدیریت موسسه رسانه های تصویری برای برخی افراد آنقدر سخت بوده است که از زمان مدیریت شما این برای دومین بار است که چنین شایعاتی منتشر می شود.

-بله یک عده ای از دوستان برای موسسه رسانه های تصویری یک فکرهایی دارند که این فکر ها توسط من عملی نمی شود و همین مساله سبب می شود تا حرف ها و اظهار نظرهایی درباره مدیریت من بیان شود.

*مدیرعامل سابق موسسه رسانه های تصویری معتقد است که در زمان مدیریت خود گردش مالی این موسسه بسیار بالا بود. حال منتقدان می گویند در زمان مدیریت شما گردش مالی این موسسه بسیار پایین آمده است.

-نظر ایشان درباره گردش مالی در موسسه رسانه های تصویری کاملا صحت دارد، اما من به این مساله اعتقاد ندارم که موسسه رسانه های تصویری در مقام رقابت با دیگر شرکت های شبکه نمایش خانگی برآید. در واقع باید بگویم که رقابت با نمایش خانگی آن هم با پول دولت کار بسیار راحتی است و می توان گفت که چنین رقابتی یک سود کامل است اما از نظر من چنین رقابتی قابل اعتبار نیست. مدیرعامل پیشین موسسه رسانه های تصویری درباره گردش مالی این موسسه کاملا درست گفته است، او یکی از مدیران اجرایی فعال در سینمای ایران به شمار می رود و در زمان مدیریت خود گوی رقابت اقتصادی را از همه شرکت های ویدیو رسانه ربوده بود و همین امر باعث ایجاد اختلالاتی در این حوزه شد البته ایشان در زمان مدیریت خود بسیار فعال بود. اما نگاه من به مساله شبکه نمایش خانگی کاملا متفاوت است و نگاه مدیریتی من با ایشان فرق دارد و من نه آن دوران را باعث افتخار می دانم و نه این دوران را باعث بی افتخاری.