كلنگ احداث ساختمان هاي آموزشكده فني قاين به زمين زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بيرجند، اين مراسم روز گذشته با حضور حجت الاسلام "قرباني" - نماينده مردم قاين و دكتر "مجيدي" - مشاور وزير علوم، دكتر "ميري" - رئيس دانشگاه بيرجند و جمعي از استادان دانشگاه بيرجند و دانشجويان اولين دوره اين آموزشكده برگزار شد.

دراين مراسم دكتر ميري گفت: احداث دانشگاه بيرجند در سال 1364به تصويب رسيد و در سال 1366شروع به فعاليت آموزشي كرد كه در حال حاضر با 6 هزار و دانشجو در 77 رشته تحصيلي با 230 عضو هيأت علمي در سه سايت شركت آباد (750 هكتار) امير آباد (250 هكتار) و دانشكده مهندسي (5 هكتار) در حال فعاليت است.

وي در مورد آموزشكده قاين اضافه كرد: اين دانشگاه با ظرفيت 60 دانشجو در دو رشته تحصيلي شروع به فعاليت كرد كه انتظار مي رود تا 6 سال آينده ظرفيت آن به 700 دانشجو برسد.

وي افزود: آموزشكده فني وابسته دانشگاه بيرجند به كمك خيرين در زميني بامساحت 5/8 هكتار شروع به كار كرد و براي ادامه طرح هاي ساخت و ساز آن نياز به زميني با مساحت 50 هكتار است.