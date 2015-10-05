  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ مهر ۱۳۹۴، ۸:۱۰

مدیر حوزه علمیه جامعه الاحناف اهل سنت تایباد:

بی‌کفایتی آل سعود در دنیا و آخرت زیر سؤال است

بی‌کفایتی آل سعود در دنیا و آخرت زیر سؤال است

تایباد- مدیر حوزه علمیه جامعه الاحناف اهل سنت تایباد گفت: بی‌کفایتی آل سعود در فاجعه منا و جان‌باختگان میهمانان خانه خدا موجب شد تا حکام این کشور در این دنیا و آخرت اعمالشان زیر سؤال قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید ابراهیم فاضلی در مراسم تشییع و خاک‌سپاری «عبدالغفور زراع» یکی از حجاج اهل سنت این شهرستان در مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی بیان کرد: حکام سعودی در این دنیا  و آخرت باید پاسخگو باشند.

مدیر حوزه علمیه جامعه الاحناف اهل سنت تایباد بابیان اینکه حادثه غم‌انگیز منا براثر بی‌کفایتی مسئولین سعودی بود تأکید کرد: مسلمانان جهان این واقعه تلخ را هیچ‌گاه از یاد نخواهند برد و مطمئناً کوتاهی حکام سعودی درنیا و در آخرت از آنان سؤال خواهد شد.

وی گفت: حکام سعودی خود را خامین حرمین الشریفن می‌نامند ولی از میهمانان بیت‌الله الحرام به‌خوبی میزبانی نکردند و باید در خصوص سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی که در روز عید قربان انجام دادند به جهان اسلام پاسخگو باشند.

مدیر حوزه علمیه جامعه الاحناف اهل سنت گفت: متأسفانه حادثه روز عید قربان در منا براثر بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی آل سعود رخ داد و کشورهای اسلامی بایستی برنامه‌ریزی داشته باشند که در سال های آینده شاهد چنین اتفاقات دلخراشی در مراسم حج نباشیم.

وی گفت : امروز حجاج ما در بهترین مکان و بهترین زمان دعوت حق را لبیک گفته‌اند و جای این عزیزان سفرکرده بهشت خواهد بود.

مولوی فاضلی افزود: حکام آل سعود بدانند که مسلمانان جهان اسلام به‌ویژه مردم ایران از مسئولین می‌خواهند که این موضوع تا پایان نتیجه پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر همچنین به مناسبت درگذشت جان‌باختگان حادثه منا مراسم ختمی شامگاه گذشته در مسجد جامع امام جعفر صادق (ع) شهرستان تایباد با حضور اقشار مختلف مردم تشیع و تسنن برگزار شد.

 

کد مطلب 2932151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه