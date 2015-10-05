به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید ابراهیم فاضلی در مراسم تشییع و خاکسپاری «عبدالغفور زراع» یکی از حجاج اهل سنت این شهرستان در مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی بیان کرد: حکام سعودی در این دنیا و آخرت باید پاسخگو باشند.
مدیر حوزه علمیه جامعه الاحناف اهل سنت تایباد بابیان اینکه حادثه غمانگیز منا براثر بیکفایتی مسئولین سعودی بود تأکید کرد: مسلمانان جهان این واقعه تلخ را هیچگاه از یاد نخواهند برد و مطمئناً کوتاهی حکام سعودی درنیا و در آخرت از آنان سؤال خواهد شد.
وی گفت: حکام سعودی خود را خامین حرمین الشریفن مینامند ولی از میهمانان بیتالله الحرام بهخوبی میزبانی نکردند و باید در خصوص سهلانگاری و بیتفاوتی که در روز عید قربان انجام دادند به جهان اسلام پاسخگو باشند.
مدیر حوزه علمیه جامعه الاحناف اهل سنت گفت: متأسفانه حادثه روز عید قربان در منا براثر بیلیاقتی و بیکفایتی آل سعود رخ داد و کشورهای اسلامی بایستی برنامهریزی داشته باشند که در سال های آینده شاهد چنین اتفاقات دلخراشی در مراسم حج نباشیم.
وی گفت : امروز حجاج ما در بهترین مکان و بهترین زمان دعوت حق را لبیک گفتهاند و جای این عزیزان سفرکرده بهشت خواهد بود.
مولوی فاضلی افزود: حکام آل سعود بدانند که مسلمانان جهان اسلام بهویژه مردم ایران از مسئولین میخواهند که این موضوع تا پایان نتیجه پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر همچنین به مناسبت درگذشت جانباختگان حادثه منا مراسم ختمی شامگاه گذشته در مسجد جامع امام جعفر صادق (ع) شهرستان تایباد با حضور اقشار مختلف مردم تشیع و تسنن برگزار شد.
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