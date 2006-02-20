خانه احزاب نبايد خانه جناح ها باشد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سيد ابوالقاسم رئوفيان سخنگوي سابق خانه احزاب ايران در نشست اعضاي شوراي مركزي دومين دوره اين خانه با اشاره به اينكه سخنانش نبايد به عنوان "سهم خواهي" تلقي شود، گفت : فقط جريان اصولگرا نيست كه معترض انتخابات خانه احزاب است، چند حزب اصلاح طلب نيز به صحت انتخابات اعتراض داشتند و اعتراض شان را مكتوب كردند.

رئوفيان افزود: واقعا متاسفم در وضعيتي قرار گرفته ام كه مجبورم برخي موضوعات را طرح كنم، نمي خواستيم كار به اينجا بكشد، اما وقتي آقايان اين همه مقاومت و سرسختي از خود نشان مي دهند، مجبوريم واقعيت ها را بگوييم.

فقط جريان اصولگرا نيست كه معترض انتخابات خانه احزاب است، چند حزب اصلاح طلب نيز به صحت انتخابات اعتراض داشتند و اعتراض شان را مكتوب كردند

وي تاكيد كرد: وقتي به اين نتيجه رسيديم كه آنها حاضر به هيچ گونه تفاهمي نيستند، تصميم گرفتيم اعتراضمان را علني كنيم، ما سعي بسياري كرديم تا اختلافات آشكار نشود.

اين فعال سياسي در ادامه گفت: تنها ثمره تلخ رفتارهاي غيرقانوني مدعيان شوراي مركزي ، هدر دادن 9 ماه وقت و هزينه خانه احزاب بوده كه حقيفتا چيز تلخي است.

سخنگوي شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب تصريح كرد: ما مخدوش بودن انتخابات خانه احزاب را بعد از بيان آن توسط كميسيون ماده ده احزاب، طي يك نامه 4 صفحه اي به همه احزاب اطلاع داديم.

وي ديگر اقدامات اعتراضي خود و همفكران خود نسبت به مخدوش بودن انتخابات خانه احزاب را ارسال نامه 9 صفحه اي به علي جنتي معاون وزير كشور معرفي كرد.

رئوفيان خاطرنشان كرد: برگزاري انتخابات از وظايف مجمع عمومي نيست، مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تغيير اساسنامه اقدام خواهد كرد.

اين فعال سياسي گفت: معتقديم خانه احزاب نبايد خانه جناحها باشد و تركيب شوراي مركزي خانه احزاب بايد گرايش هاي مختلف سياسي جامعه را نمايندگي كند.

وي ابراز اميدواري كرد مجمع عمومي فوق العاده 24 فروردين ماه سال آتي برگزار شود و با برگزاري مجمع فوق العاده خانه احزاب در همان زمان، اساسنامه اين تشكل نيز اصلاح شود.

رئوفيان در خصوص يارانه وزارت كشور به خانه احزاب گفت: يارانه دولت بايد در اختيار شوراي مركزي دوم قرار داده شود، چون طبق قوانين مجامع عمومي، مادامي كه شوراي مركزي قانوني تشكيل نشده، شوراي مركزي قبلي به وظايف خود ادامه مي دهد.

رئيس كميته اطلاع رساني دومين دوره خانه احزاب در بخش پاياني سخنان خويش بار ديگر بر باز بودن راه تعامل با جريان مقابل تاكيد كرد و تشكيل كميته 6 نفره از ميان دو جريان سياسي موثر در خانه احزاب به منظور حل مسائل فعلي را راهكار مناسبي توصيف كرد.