مي وزد باز نسيم سحر ، انشاء الله
مي رسد شام جدايي به سر ، انشاء الله
مي شود صبح سپيدم ز افق ، باز پديد
مي دهد نخل اميدم ثمر ، انشاء الله
شادي از چارطرف ، پاي نهد در دل ما
غم زهر خانه شود در به در ، انشاء الله
سينه ها مي شود از عيش و طرب ، مالامال
كينه ها مي رود از بوم و بر ، انشاء الله
آيد آن روز كه بر بام فلك افرازد
هر دلي ، رايت فتح و ظفر انشاء الله
آيد آن روز كه با قدرت يزدان گيرد
انتقام پدر خود ، پسر ، انشاء الله
آيد آن روز كه اين روز جنايتكاران
از شب تار ، شود تيره تر ، انشاء الله
كاخ هاي ستم و ظلم ، به دست مهدي ( عج )
مي شود يكسره زير و زبر ، انشاء الله
منتظر باش و ظهورش ز خداوند بخواه
كايد آن راهبر منتظر ، انشاء الله ...
* محمد علي صفري " زرافشان " - معاصر .
نظر شما