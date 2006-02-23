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۴ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۰۲

/ همصدا با منتظران موعود در آدينه اي ديگر /

انشاء الله

انشاء الله

اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن ...



مي وزد باز نسيم سحر ، انشاء الله
مي رسد شام جدايي به سر ، انشاء الله

مي شود صبح سپيدم ز افق ، باز پديد
مي دهد نخل اميدم ثمر ، انشاء الله

شادي از چارطرف ، پاي نهد در دل ما
غم زهر خانه شود در به در ، انشاء الله

سينه ها مي شود از عيش و طرب ، مالامال
كينه ها مي رود از بوم و بر ، انشاء الله

آيد آن روز كه بر بام فلك افرازد
هر دلي ، رايت فتح و ظفر انشاء الله

آيد آن روز كه با قدرت يزدان گيرد
انتقام پدر خود ، پسر ، انشاء الله

آيد آن روز كه اين روز جنايتكاران
از شب تار ، شود تيره تر ، انشاء الله

كاخ هاي ستم و ظلم ، به دست مهدي ( عج )
مي شود يكسره زير و زبر ، انشاء الله

منتظر باش و ظهورش ز خداوند بخواه
كايد آن راهبر منتظر ، انشاء الله ...

                                    
                                                      * محمد علي صفري " زرافشان " - معاصر .

کد مطلب 293221

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