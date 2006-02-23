



مي وزد باز نسيم سحر ، انشاء الله

مي رسد شام جدايي به سر ، انشاء الله



مي شود صبح سپيدم ز افق ، باز پديد

مي دهد نخل اميدم ثمر ، انشاء الله



شادي از چارطرف ، پاي نهد در دل ما

غم زهر خانه شود در به در ، انشاء الله



سينه ها مي شود از عيش و طرب ، مالامال

كينه ها مي رود از بوم و بر ، انشاء الله



آيد آن روز كه بر بام فلك افرازد

هر دلي ، رايت فتح و ظفر انشاء الله



آيد آن روز كه با قدرت يزدان گيرد

انتقام پدر خود ، پسر ، انشاء الله



آيد آن روز كه اين روز جنايتكاران

از شب تار ، شود تيره تر ، انشاء الله



كاخ هاي ستم و ظلم ، به دست مهدي ( عج )

مي شود يكسره زير و زبر ، انشاء الله



منتظر باش و ظهورش ز خداوند بخواه

كايد آن راهبر منتظر ، انشاء الله ...





* محمد علي صفري " زرافشان " - معاصر .