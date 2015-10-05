«می خواهم زنده بمانم» کلید خورد/ هشداری برای سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احسانی تهیه کننده و کارگردان مستند «می خواهم زنده بمانم» درباره این مستند که به تازگی ساخت آن آغاز شده است، توضیح داد: این اثر به بحران گسترش سرطان در ایران از زاویه حوزه های اجتماعی و روان شناختی می پردازد. طبق نظر کارشناسان بهداشت، کشور ما روی کمربند سرطان قرار گرفته است و متاسفانه بالاترین رشد سرطان را داریم.

وی افزود: این موضوع به یک بحران اجتماعی در جامعه ایران تبدیل شده است. از همین رو به فکر ساخت یک فیلم مستند درباره سرطان افتادیم تا در آن شایع ترین سرطان ها و دلایل گسترش روزافزون این بیماری را بررسی کنیم.

احسانی یادآور شد: در این مستند شخصیت هایی داریم که درگیر سرطان بوده اند اما با مبارزه، امید و با کمک پزشکان توانسته اند بر بیماری خود غلبه کنند. سه نفر از کسانیکه توانسته اند بر سرطان های پیشرفته شان غلبه کنند در این مستند حضور دارند.

فیلمی که هم هشدار می دهد و هم امیدبخش است

کارگردان «می خواهم زنده بمانم» درباره دلیل انتخاب این عنوان برای مستند خود گفت: در این فیلم سه نفر با گریز از مرگ توانسته اند به زندگی بازگردند و ما عنوان فیلم را از همین موضوع انتخاب کرده ایم. این فیلم هم هشدار می دهد و هم امیدبخش است. ما در شرایطی قرار داریم که بعد از بیماری های قلبی بیشترین آمار مرگ و میر در دنیا به خاطر سرطان است که در ایران رشد زیادی دارد و متاسفانه اکثر مبتلایان بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند.

وی تأکید کرد: کارشناسان وزارت بهداشت در این مستند درباره تشکیل ستاد بحران سرطان در ایران توضیح می دهند. ستادی که برای مقابله با سرطان تلاش می کند و دلایلی از جمله بحث آلودگی هوا، آب، تغذیه و... را از عوامل بروز این اتفاق مطرح می کند.

احسانی در پایان زمان این مستند را ۴۰ دقیقه اعلام و اظهار کرد: تصویربرداری کار تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت و آن را در چند مرحله به انجام می رسیم و سپس تا پایان دی ماه فیلم آماده پخش خواهد شد.