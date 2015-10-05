استقبال مطلوب مازنی ها از جشنواره بین المللی فیلم یاس

حجت‌الاسلام صفر قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روز اول حضور جوانان بسیار قابل‌توجه بود و در سه سینمای جهان‌نمای چالوس، انقلاب تنکابن و هتل رامسر ۱۲ فیلم به نمایش گذاشته شد که برخی عوامل فیلم در اکران آن حضور داشتند.

قاسمی با اشاره به اینکه دیدن فیلم ها در این سه سینما تا پایان جشنواره رایگان است اظهار داشت: برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم یاس فرصت مناسبی شد تا علاوه بر تجهیز سینماهای غرب مازندران، جدیدترین وبرترین فیلم های خانگی جشنواره بین‌المللی یاس برای اولین بار در سینماهای غرب مازندران برای مردم به نمایش گذاشته شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن و رامسر به اهمیت برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: فرصت مناسبی برای مردم فرهنگ دوست غرب مازندران است تا بتوانند در حاشیه این جشنواره با سینماگران برتر کشور تبادل‌نظر داشته باشند و از تجربیات آنان استفاده کنند.

قاسمی از دانشجویان و دانش آموزان به‌طور ویژه دعوت کرد تا با حضور در اکران فیلم ها در سینماها حاضر شوند.

معاون مدیرکل ارشاد مازندران از پخش کارت‌های دعوت به مراکز علمی و آموزشی جهت ورود به سینما به مدت یک هفته خبر داد و گفت: به جهت تشویق همه آحاد جامعه به فرهنگ سینما و رونق این بخش تصمیم بر آن شد تا ورود مردم به سینماهای رامسر، تنکابن و چالوس رایگان باشد.

قاسمی اضافه کرد: به کسانی که وارد سینما می‌شوند یک پکیج فرهنگی شامل ۱۰ حلقه فیلم خانگی با موضوعات مختلف اجتماعی اهدا می‌شوند تا علاوه بر دیدن فیلم در سینما، بتوانند در شبکه خانگی نیز فیلم های برتر سال‌های اخیر را مشاهده کنند.

مدیر اجرایی این جشنواره در پایان لیست فیلم‌هایی که قرار است در روز دوم این جشنواره (دوشنبه ۱۳ مهر) اکران شود را به شرح زیر اعلام کرد:آمفی‌تئاتر هتل رامسر ساعت ۱۴: بازگشت به میدان از کشور آلمان، ساعت ۶: جک از کشور آلمان و ساعت ۱۸ پاییز(مهدی بوستان پرور، .

ساعت ۲۰:۳۰: یکشنبه، آکاردئون، گل‌های شمعدانی (شراره سروش) اکران می شود.

همچنین در سینما انقلاب تنکابن، ساعت ۱۴ کیک تابه‌های موزی و بچه‌های شفته پلو از کشور هلند، ساعت ۱۶:۳۰ جمشید و خورشید پویانمایی، بهروز یغماییان، ساعت ۸: گاو زخمی سعید دولت خانی، ساعت ۲۰:۳۰: سکوت رعنا بهزاد رفیعی و سینما جهان‌نما چالوس، ساعت ۱۴ خانه شوم از کشور سنگاپور، ساعت ۱۶: مبارک پویانمایی، محمدرضا نجفی امامی، ساعت ۱۸: هویت بهروز بسط رسول، ساعت ۲۰: مثل یک پدر رهبر قنبری اکران می شود.