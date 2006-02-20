درصدد احياي خانه‌ احزاب و منشور وفاق هستيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حسن غفوري فرد كه در نشست خبري اعضاي شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب و در انجمن روزنامه نگاران مسلمان سخن مي گفت، راه جلوگيري از ايجاد دو خانه احزاب جداگانه در كشور را "تجديد انتخابات شوراي مركزي سومين دوره اين مركز" عنوان كرد.

رييس دومين دوره خانه احزاب كه نايب رييس سومين دوره اين مركز است، اما به نتيجه انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب اعتراض دارد، تصريح كرد: خانه احزاب، متعلق به همه احزاب عضو است و تصرف و مصادره به مطلوب آن توسط برخي افراد و گروه ها، غيرقانوني و غيرمنطقي است.

غفوري فرد با تبيين فلسفه و ارايه گزارشي از روند شكل گيري خانه احزاب ايران به تشريح فعاليت هاي شوراي مركزي دومين دوره اين مركز در راستاي نهادينه شدن فرهنگ تحزب در جامعه پرداخت و بر لزوم تداوم فعاليت هاي اين مركز تاكيد كرد.

وي در عين حال متذكر شد: تلاش مي كنيم با رفع اختلافات، انتخابات تجديد شده و يا كميته 6 نفره اي مركب از سه تن از اعضاي شوراي مركزي دوره دوم و سه تن از منتخبان شوراي مركزي اين دوره تشكيل شود تا در اين خصوص تصميم گيري شده و با تفاهم زمينه استمرار فعاليت خانه احزاب فراهم شود.

اين فعال سياسي تاكيد كرد: ما خواستار اجراي قانون هستيم و قصد سهم خواهي نداريم و اگر به پيشنهاد نخست ما كه تشكيل كميته شش نفره بود، عمل نشود، بايد انتخابات مجددا برگزار شود و هر كس كه در اين انتخابات سالم و دموكراتيك پيروز شد، خود را موظف به پذيرش نتيجه و همكاري با شوراي مركزي جديد مي دانيم.

خبرنگاري از غفوري فرد سوال كرد "تاكيد شما بر تفاهم در كنار پافشاري شما بر مخالفت با شوراي مركزي جديد تناسب ندارد، آيا بهتر نيست شما نيز مانند اصلاح طلبان كه نتيجه انتخابات اخير رياست جمهوري را پذيرفته اند، عمل كرده و قواعد بازي را رعايت كنيد؟".

رييس شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب پاسخ داد: قياس شما قياس مع الفارق است، اما هر انتخابات مرجعي براي تاييد يا عدم تاييد صحت دارد و انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي تاييد شد، اما انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب از سوي مسوولان گذشته و جديد وزارت كشور مخدوش اعلام شده است.

غفوري فرد افزود: انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب 22 ارديبهشت ماه سال گذشته برگزار شد، اما بنا به دلايل مختلف، نا سالم و مخدوش بود. "بسياري از آراء از پيش تعيين شده بودند، 3 نفر از جناح اصلاح طلب و 2 نفر از جناح اصول‌ گرا انتخاب شدند و از همان روز اعتراضات آغاز شد و به مرور احزاب و گروه ‌هاي مختلف اعتراض كردند كه در نهايت كميسيون ماده 10 احزاب، انتخابات را مخدوش اعلام كرد".

وي ادامه داد: آقاي مبلغ معاون سياسي وقت وزارت كشور اصرار كرد كه اين تصميم اعلام نشود تا اختلافات حل شود و پيشنهاد او نيز اين بود هر جناح سه نفر را انتخاب و درباره‌ برگزاري مجدد انتخابات تصميم گيري كنند، اما آن جناح اين كار را نكرد و اخيرا آقاي جنتي مهلتي را براي حل اين مساله داد و اعلام كرد پس از اين مهلت، هيچ يك از دو شوراي مركزي را به رسميت نمي ‌شناسند.

از آنجا كه در انتخابات تشكيك شده، انتخابات بايد تجديد شود، اما دو پيشنهاد ديگر مطرح شد كه يكي اين بود كه با حضور 3 تن از هر يك از دو جناح در اين زمينه تصميم‌ گيري شود و پيشنهاد ديگر هم اين بود كه مجمع عمومي برگزار و تصميم‌ گيري شود كه متاسفانه به علت عدم پذيرش اين پيشنهادات از سوي آن جناح همه راه ‌ها به بن بست رسيد.

غفوري فرد گفت: اكنون منشور وفاق مورد بي‌ توجهي قرار گرفته و برگزاري كنفرانس احزاب اسلامي معطل مانده و شركت ‌ما در كنفرانس احزاب آسيايي نيز متوقف شده و حتي عملا همايش ‌هاي فصلي برگزار نشده و فلسفه اصلي تشكيل خانه احزاب زير سئوال رفته است.

وي از آ نچه كه "معطل ماندن يك ساله كار احزاب به دليل اوج گرفتن درگيري ‌هاي دو جناح و مسايل حاشيه ‌اي" ناميد، ابراز تاسف كرد.

رييس دومين دوره خانه احزاب ايران با بيان اين كه "مجمع عمومي قبلي غير قانوني بود و در نتيجه شوراي مركزي دور سوم نيز غيرقانوني است"، خاطرنشان كرد: كساني كه خود را به عنوان شوراي مركزي جديد معرفي مي كنند، حق برگزاري مجمع عمومي را براي بررسي انتخابات ندارند.

غفوري فرد اين حق را متعلق به شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب دانست و گفت: روز گذشته با معاون سياسي وزير كشور مذاكره كردم و پيشنهاد دادم كه دعوتنامه ‌ها براي مجمع عمومي به امضاي من به عنوان رييس‌ شوراي مركزي دور دوم و آقاي موسوي تبريزي به عنوان رييس شوراي مركزي دور سوم برسد و تلاش خواهيم كرد مجمع عمومي بدون حضور احزاب جناح مخالف برگزار نشود.

رييس دومين دوره و نايب رييس سومين دوره خانه احزاب ايران در پايان تاكيد كرد: ما درصدد احياي خانه‌ احزاب و منشور وفاق هستيم.