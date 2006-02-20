معناي خودكفايي و پيشرفت بستن دروازه هاي كشور به روي جهان نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور امروز و در ديدار سه ساعته با نمايندگان مجامع و اصناف سراسر كشور با تاكيد بر لزوم فراهم كردن زمينه ها براي بارور شدن انرژي انبوه ملت ايران گفت: در اين صورت جمهوري اسلامي ايران با سرعت زيادي مي تواند طي چند سال عقب ماندگي هاي خود را جبران كند.

رئيس جمهور با بيان اينكه دولت وظيفه اي جز ايجاد زير ساخت ها، رفع موانع، راهنمايي و بستر سازي براي حضور مردم در عرصه هاي مختلف ندارد، خاطرنشان كرد: به عنوان رئيس جمهور با آگاهي و افتخار از مردم مي خواهم تا بر كار همه اجزاي دولت از پايين ترين تا بالاترين سطح نظارت كنند زيرا امر به معروف و نهي از منكر واجب است و همفكري و نظارت و راهنمايي همگاني موجب جلوگيري از انحراف مي شود.

دكتر احمدي نژاد افزود: امروز روزي است كه همه ملت بايد به پيشرفت و رفع موانع و مشكلات كشور بينديشند و مسئولان دولت نيز وظيفه دارند به طرح ها و برنامه هاي ارايه شده از سوي مردم توجه كرده و با گوش شنوا در مسير خدمت به آنها تلاش كنند.

رئيس جمهور تاكيد كرد: مديري كه به دور از مردم قرار گرفته و فكر مي كند كه بهتر از همه مي فهمد و فقط عده اي را دور خود جمع مي كند تا او را ستايش كنند از اين دولت نيست.

دكتر احمدي نژاد برنامه هاي اقتصادي دولت را محدود كردن سرمايه گذاري هاي شركت هاي دولتي و توزيع مناسب منابع بانكي برشمرد و گفت: دولت با تاكيد بر اهميت امنيت و ثبات اقتصادي تلاش مي كند تا فعالان عرصه اقتصادي كشور با خيال آسوده براي آينده برنامه ريزي بلند مدت داشته باشند.

رئيس شوراي عالي اقتصاد افزود: مخالفت دولت با افزايش قيمت بنزين و كالاهاي اساسي به اين دليل است كه از بي ثباتي و ناامني رواني حاصل از افزايش قيمت اين كالاها در جامعه جلوگيري كند.

رئيس جمهور با تاكيد بر مبارزه دولت با ريخت و پاش و حيف و ميل اموال دولتي و تصميم براي قطع دستهاي فاسد از بيت المال گفت: متاسفانه در گذشته بنام خصوصي سازي در اين كشور اتفاقاتي افتاد كه به هيچ وجه رضايت بخش نبود و برخي تصور مي كردند خصوصي سازي به معناي واگذاري اموال دولتي به هر نحوي است در حالي كه دولت جديد در راستاي كاهش تصدي گري دولت و توزيع عادلانه ثروت در كشور طرح سهام عدالت را در دست اجرا دارد.

احمدي نژاد با اشاره به صدور دستور بررسي موضوع واگذاري يك كارخانه بزرگ به قيمت ناچيز در شمال كشور اظهار داشت: به نام خصوصي سازي ، اموال و كارخانه هاي دولتي را به قيمت ناچيز به برخي ها واگذار كردند و آنها نيز در پي منافع خود با تعطيل كردن واحد هاي توليدي، زمين ها و اموال آن را فروختند و تعدادي از كارگران را بيكار كردند و امروز هم حل مشكل آنها را به گردن دولت مي اندازند.

رئيس شوراي عالي اقتصاد نقش اصناف و بازار را در سده اخير و در همه تحولات معاصر برجسته و ممتاز ارزيابي كرد و گفت: اصناف و بازار در همه حوادث تاريخي مسير درست و حقيقي نهضت اسلامي را انتخاب كرده و همواره پشتيبان ارزشهاي انقلاب، رهبري و روحانيت اصيل پيرو امام (ره) بوده اند.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه اصناف ايران جزو امين ترين بخشهاي جامعه و مورد اعتماد دولت در همه زمينه ها هستند، گفت: متاسفانه در گذشته به بهانه انحراف عده كمي ، به چهره هاي خوب و برجسته اصناف هجمه تبليغاتي شده، ولي ملت ما متوجه اين شيطنت ها و دشمني ها هستند.

به گزارش "مهر" رئيس جمهور درباره پيشنهاد نمايندگان اصناف براي مشاركت در تصميم گيري ها گفت: دولت به صورت كلي موافق حضور نمايندگان مجامع و اصناف در مراجع تصميم گيري است و آمادگي دارد از حضور نمايندگان و خبرگان اصناف به عنوان مشاور در عرصه هاي تصميم گيري بهره مند شود.

وي از نمايندگان اصناف كشور خواست تا با توليد، توزيع و صادرات خوب علاوه بر كمك به رشد اقتصادي كشور، موجب افزايش اعتبار نام ايران در جهان شوند و افزود: بايد مصالح كشور را مقدم بر مصالح فردي بدانيم و طوري عمل كنيم كه براي مثال پيش از آنكه دولت اعلام كند واردات كالايي ممنوع است خود وارد كننده تشخيص دهد كه واردات آن كالا منطبق بر منافع كشور نيست.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه ماموريت امروز ملت ما استقرار جامعه نمونه اسلامي براي ارائه تصويري موفق از حاكميت اسلام به جهانيان است گفت: شعارهاي مهرورزي و عدالت برخاسته از نهضت عاشورا، تفكر علوي و اسلام ناب محمدي (ص) است و زماني كه مهرورزي در جامعه به همراه عدالت فراگير شود، ظلم، بي عدالتي، كينه ورزي و كدورت از جامعه رخت برخواهد بست.

احمدي نژاد همچنين با تجليل از شخصيت شهيد رجايي و مديريت انقلابي او، ياد و خاطره دلسوزان كشور در عرصه اصناف همچون مرحوم آقايان اماني و شفيق را گرامي داشت.

پيش از سخنان رئيس جمهور، علي فاضلي رئيس شوراي اصناف كشور ديدار نمايندگان اصناف كشور با رئيس جمهور را پس از انقلاب اسلامي بي نظير خواند و با اشاره به سابقه اصناف در پيگيري خواستهاي مردم ايران در سده اخير پس از نهضت تنباكو، گفت: اصناف كشور متحد و يكپارچه پشت سر مقام معظم رهبري از برنامه ها و اهداف دولت نهم حمايت مي كنند.

همچنين 9 نفر از اعضاي اصناف سراسر كشور در سخناني ضمن بيان مسايل، مشكلات و راهكارهاي خود براي بهبود امور و توسعه كشور، حمايت همه جانبه اصناف از حق مسلم ايران را در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي اعلام كردند.

در اين ديدار و در پي اعتراض يكي از نمايندگان اصناف نسبت به بي توجهي سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي نسبت به تقاضاي آنان براي برپايي دوره هاي آموزشي ويژه اصناف، رئيس جمهور دستور داد سرپرست اين دانشگاه براي اداي توضيحات در جلسه حاضر شود.

پس از توضيحات دكتر بلندي سرپرست دانشگاه علمي - كاربردي كه در پايان اين ديدار در جلسه حاضر شده بود، به دستور رئيس جمهور مقرر شد تا پايان سال جاري وضع نهايي دوره هاي آموزشي نمايندگان اصناف در دانشگاه جامع علمي - كاربردي مشخص شود.