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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

وزير جهاد كشاورزي در گفت وگو با "مهر" :

زمينه براي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي فراهم شده است

زمينه براي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي فراهم شده است

وزير جهاد كشاورزي گفت: با سرمايه گذاري هاي جديد بخش كشاورزي مي تواند بيشترين اشتغال را طي برنامه چهارم توسعه ايجاد كند.

محمد رضا اسكندري درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" افزود:به طور قطع طي چند سال آينده گسترش بخش كشاورزي مي تواند محور توسعه اقتصادي كشورباشد.

وي با بيان اينكه توسعه بخش كشاورزي زمينه ايجاد بسياري از زيرساخت هاي اقتصادي ديگركشوررا فراهم مي كند،خاطرنشان كرد: با گسترش اين بخش زمينه توسعه استان هاي محروم نيزبه خوبي مهيا خواهد شد.

اسكندري با اشاره به اينكه 38 درصد جمعيت كشور را روستاييان تشكيل مي دهد،اظهارداشت: 4.2 ميليون نفر در كشور دربخش كشاورزي فعاليت مي كنند كه اين مي توان با برنامه ريزي جهش مناسبي دراين بخش ايجاد نمود.

وي يكي ازمهمترين مشكلات دولت طي چند سال آينده را معضل بيكاري عنوان كرد واظهارداشت: در صورت بها دادن بخش كشاورزي مي تواند طي برنامه چهارم بيشترين اشتغال را در كشورايجاد كند.

اسكندري درپايان تاكيد كرد: در حال حاضر محصولات كشاورزي يك چهارم توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد كه براي توسعه اين بخش نياز به سرمايه گذاري هاي جديد و قوي داريم.

کد مطلب 293240

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