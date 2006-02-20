دخالت آشكار خليل زاد در امور عراق و امر و نهي به دولت ابراهيم جعفري

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ،" زلماي خليل زاد" در كنفرانس خبري در بغداد هشدار داد كه كشورش به نيروهاي دولتي كه حكومت عراق را طائفه اي مي بينند كمك نخواهد كرد .

خبرگزاري فرانسه هم طي تحليلي اعلام كرد: اظهارات سفير آمريكا درعراق درميان بالا گرفتن بحث و جدال ها ميان گروههاي سياسي مذاكره كننده براي تشكيل دولت عراق عنوان شد .

خليل زاد كه به نظر مي رسد نتايج انتخابات آزاد در عراق و به قدرت رسيدن اكثريت شيعيان ناراضي است مشكل اساسي عراق را درگيري و نزاع طائفه اي و نژادي دانست و گفت : اين قطب بندي طائفه اي و نژادي به طور گسترده بر تمام جريان هاي سياسي عراق تاثيرمي گذارد.

اين درحالي است كه در دوران انتقالي دولت عراق و زمان نخست وزيري موقت اياد علاوي بيشتر مناصب مهم دولت به افرادي كه سابقه عضويت در حزب بعث و اهل تسنن سپرده شده بود و آمريكايي ها به آن اعتراضي نمي كردند.

سفيرسابق آمريكا در افغانستان افزود: تنوع طائفه اي درعراق به اين نيازدارد كه همه آنها تحت يك ميثاق واحد ملي جمع شوند و اين امر ازطريق تشكيل دولت وحدت ملي درعراق تحقق مي يابد .

سفير آمريكا درعراق در دخالتي آشكار در امور داخلي اين كشور واز موضعي فرادستانه با اشاره به اينكه واشنگتن تمايل ندارد همان وزراي طائفه اي پست هاي وزارتخانه هاي امنيتي در دولت آينده عراق را برعهده بگيرند گفت : وزيران دفاع و كشور عراق بايد مورد قبول تمام طرفهاي بين المللي باشند .

خليل زاد كه بارها درامور داخلي عراق دخالت كرده است، ادامه داد : اين دو وزيرنبايد وابسته به طائفه و يا گروه شبه نظاميان باشند.

وي با بيان اينكه آمريكا ميليون ها دلار براي تشكيل سازمان هاي امنيتي عراق هزينه كرده است تاكيد كرد:ما از اموال و داراييها ملت آمريكا براي تشكيل نيروهايي كه مردم را به شكل طائفه اي اداره مي كنند استفاده نمي كنيم .

خليل زاد دربخشي ديگر از اظهاراتش بدون اشاره به رسواييهاي آمريكا درعراق عليه زندانيان عراقي اذعان كرد: وي براي انجام تحقيقات جدي درخصوص بد رفتاري با زندانيان و ترورهاي صورت گرفته ابراهيم جعفري نخست وزير عراق را تحت فشار گذاشته است .

وي همچنين بر ضرورت تشكيل هرچه سريعتر دولت عراق تاكيد كرد و گفت : اين مسئله بسيار مهم است و بايد هر چه سريعتر دولت عراق تشكيل شود زيرا اين مهم به پايان دادن تمرد و سرپيچي درعراق كمك مي كند.