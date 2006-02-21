سومين دوره‌ جايزه ادبي والس در حوزه " شعر " برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، داوري اين دوره ازجايزه ادبي " والس " بر عهده شاعراني چون : واهه آرمن ، پگاه احمدي ، جمشيد برزگر، علي رضا بهنام ، افشين دشتي ، ساقي قهرمان و رسول يونان است .
به گفته دبيرخانه جايزه ادبي " والس " شركت در اين جايزه براي همه افراد آزاد و براي آثار ارسالي نيزمحدوديتي تعيين نشده است . اين جايزه در زمينه تك شعربرگزار مي شود و پديدآورنده اثر، حداكثر مي تواند دو قطعه شعر به دبيرخانه اين جايزه ادبي بفرستد .
اين گزارش حاكي است درصورت ارسال تعداد آثار بيشتر ، دو اثر از ميان آثار ارسالي هر پديدآورنده به قيد قرعه براي حضور در جايزه انتخاب مي شود ، آثار نيز بدون نام در اختيار داوران قرار خواهد گرفت .
داوري اشعار به صورت يك مرحله اي بوده و هر يك از داوران به طور جداگانه بر اساس معيارها و ملاكهايي كه به دبيرخانه جايزه اعلام خواهد كرد ، كارداوري را آغاز مي كند و به آثار امتيازمي دهد .
به گزارش مهر، مهلت ارسال آثارتا پانزدهم اسفند ماه 1384 تعيين شده و نتايج نيز همزمان با برپايي مراسمي براي تقدير از پديدآورندگان آثار برتر، در خرداد سال 1385 اعلام خواهد شد .
دبيرخانه اين جايزه از علاقه مندان خواسته است تا آثار خود را از طريق پست الكترونيكي به نشاني valselit@gmail.com ارسال كنند . ذكر عنوان « مربوط به جايزه ادبي والس » در ايميل الزامي است .
اولين دوره اين جايزه در زمينه داستان كوتاه و دومين دوره در زمينه نقد ادبي برگزار شد .
