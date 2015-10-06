به گزارش خبرنگار مهر، کامران نجفزاده از خبرنگاران باسابقه تلویزیون که چند سالی است تهیه و تدوبن بخشهایی از بسته خبری ویژه «صرفا جهت اطلاع» را برعهده دارد، بخشی از تجربیات و مشاهدات خود در دوران خبرنگاری را در قالب داستانی برای مخاطبان کودک، روایت و روانه کتابفروشیها کرده است.
این کتاب که قرار است در قالب مجموعهای دنبالهدار مجلدات دیگری هم داشته باشد «غار ترسناک اسکلتها» نام دارد و با عبور از مرحله انتشار، روانه بازار نشر شده است.
دوست داشتم برای کودکان بنویسم
نجفزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر انتشار نخستین اثر داستانی خود برای کودکان با عنوان «غار ترسناک اسکلتها» درباره این تجربه تازه خود گفت: من تا کنون سه کتاب نوشتهام و دوست داشتم چهارمین اثرم برای مخاطب کودک و نوجوان باشد و به همین خاطر در این کتاب به سراغ نوتشن داستان برای آنها رفتم.
وی ادامه داد: این کتاب نخستین اثر از سلسله کتابهایی است که ماجراهایی داستانی را در ژانر ترسناک برای کودکان روایت میکند و البته در کنار انتخاب این ژانر، مجموعهای از اتفاقات تاریخی هم در داستانها وجود دارد. اشاراتی هم دارد به آنچه در زیر پوست شهر در حال اتفاق است در این داستانها داشتهام.
داستانهایی برگرفته از گزارشهای واقعی
نجفزاده افزود: داستان این کتاب و نیز آثار بعدی از این سری برگرفته از یکی از گزارشهای واقعی است که من در دوران خبرنگاری تهیه کردیم و در متن و حاشیهاش بودهام.
وی ادامه داد: سیاهه داستانی نوشته شده بر مبنای این گزارش را در قالب داستانی برای کودکان نوشتم و آن را برای نزدیک به هشتاد نفر از مخاطبان این کتاب که سنی تا ۹ سال داشتهاند، خواندم. تمام واکنشهای این کودکان از تغییر چهره تا بیانشان پس از شنیدن داستان را ثبت کردم و مورد توجه قرار دادم.
وی تصریح کرد: برای نوشتن این کتاب در واقع نوعی نظرسنجی میدانی هم از مخاطبانش انجام شده و سعی کردهام اتفاقاتی نادر و خاص از دوره کار خبرنگاریام را که برای کودکان میتوانست مفید باشد و به آنها شناخت و امید را القا کند، به همراه آن در نگارش نهایی کتاب مورد استفاده قرار بدهم.
یادآوری میشود این کتاب از سوی نشر «شهر قصه» منتشر شده است.
کامران نجفزاده پیش از این نیز کتابهای «تلخه نارنج»، «هفت داستان» و «خبرنگار ژنرال دوگل» را منتشر کرده است.
نظر شما