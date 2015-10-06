به گزارش خبرنگار مهر، درست در روزهایی که محمود گودرزی برای خروج از محاصره مجلس و درخواست ۵۰ نفری برای استیضاح وی به یک پیروزی برای خروج از بحران نیاز داشت، تیم ملی بسکتبال هم در آسیا با شکست برابر چین نهایتا سوم شد تا روند نزولی خود را ادامه دهد و سند شکست دیگری را به شکست‌های ورزش کشور اضافه کند.

شاید مهمترین حرفی که گودرزی در دفاعیه خود در مجلس نطق کرد این بود که «مجلسی ها کمک کنند تا او بتواند در فدراسیون فوتبال دخالت کند و مانعی به نام فیفا و تعلیق نداشته باشد.»

حال همین حرف در مسند آن شکست آخر دستاویزی است برای نمایندگان ورزش که چشم از گودرزی برنمی‌‌دارند و ناکامی و نزول تیم ملی والیبال، ناکامی تیم‌های ملی‌کشتی، نزول دو پله ای تیم ملی بسکتبال در آسیا، اوضاع آشفته مدیریتی پرسپولیس و استقلال را به پنج‌گانه شکستی می‌بینند و شرایط ورزش را بد توصیف می‌کنند.

البته بخش عمده ای از این ناکامی ها و شکست ها را باید به پای فدراسیون ها و روسای آنها نوشت. اما آن قسمت که به نظارت وزارت ورزش مربوط می شود کم رنگ تر از چیزی بوده که از این وزارتخانه انتظار می رفت. در برخی موارد وزارت ورزش مستقیما در ناکامی و به بار ننشستن برنامه ها دخالت داشته و در برخی موارد نیز آنجا که باید نظارت می کرد و روسای فدراسیون ها را بازخواست می کرد کم کاری کرده است.

گودرزی که از مجلس خواسته تدبیر کنند تا وی بتواند در امور فدراسیون فوتبال دخالت داشته باشد، حالا باید پاسخگوی ناکامی فدراسیون های والیبال و بسکتبال باشد چرا که در این فدراسیون ها می‌توانسته دخالت و نظارت کند اما نتیجه اختیار عمل داشتنش در این دو فدراسیون هم ثمر مثبتی نداشته است.

تیم ملی والیبال نتوانست انتظارات را برآورده کند و بیشترین انتقاد از کواچ مطرح شده است. درست است که کواچ با انتخاب فدراسیون صورت گرفته اما تایید نهایی او از سوی وزارت ورزش انجام شده است. به همین خاطر این وزارتخانه هم در ناکامی والیبال تاثیر دارد.

این امر در مورد بسکتبال علاوه بر انتخاب سرمربی ، در دیر برگزار شدن انتخابات ریاست فدراسیون هم تاثیرگذار است. تعلل در برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال و مشکلاتی که این رشته با آن دست به گریبان بود عملا فرصت آماده سازی بهتر را از تیم ملی بسکتبال ایران گرفت و باعث شد قهرمانی و سهمیه مستقیم المپیک با هم از دست برود.

کشتی هم که وضعیتش مشخص است و تیم های فرنگی و آزاد ایران در شرایطی مسابقات آمریکا را به پایان بردند که هیچ مدال طلایی نداشتند و در برخی اوزان ناامیدکننده ظاهر شدند. البته بعد از این ناکامی ها وزارت ورزش با رسول خادم جلسه گذاشت و خواستار تغییرات در کادر فنی شد.

اما به جرات می توان گفت ناکامی که وزارت ورزش و جوانان در مدیریت استقلال و پرسپولیس برای خودش رقم زد، پررنگ ترین ناکامی این وزارتخانه است. پرسپولیس هنوز نتوانسته ثبات مدیریتی داشته باشد و اسپانسرش هم چند روزی است نهایی شده اما وضعیت خوبی ندارد.

استقلال مثل یک جزیره اداره می شود و نه تنها وضعیت مدیریتی این باشگاه متزلزل و بی ثبات است بلکه اوضاع مالی باشگاه هم خراب و نگران کننده است. ضمن اینکه هر مسئولی برای خودش تصمیم می‌گیرد و مشخص نیست چه کسی مدیر این باشگاه است؟