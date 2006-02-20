تاكيد احزاب مخالف دولت پاكستان بر ادامه اعتراض به كاريكاتورهاي توهين آميز

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان از اسلام آباد ، اين گروه ها همچنين نشست مجمع ملي اين كشور را تحريم كرده و پس از اينكه رئيس مجمع به آنها اجازه بحث در باره شايعات مربوط به افزايش نيروهاي پليس براي دستگيري طرفداران را نداد نشست را تحريم كردند.

"مخدوم امين فهيم" رئيس حزب خلق پاكستان در جمع ده ها نماينده مجلس و فعالان حزبي گفت:" يكشنبه سخنگوي مجلس با رد يك بحث از سوي ما درباره نقش نيروهاي امنيتي در تظاهرات اعتراض آميز ، ما را به اين سمت سوق داد تا نشست را بايكوت و تحريم كنيم".

وي گفت: ما به ابراز اعتراض خود ادامه خواهيم داد ؛ اگر سخنگوي مجلس به ما اجازه ندهد تا در داخل مجلس اعتراض داشته باشيم در خيابان ها اين كار را خواهيم كرد.

به گفته وي تمام احزاب مخالف به اتفاق آراء، كاريكاتورهايي را كه اولين بار در روزنامه دانماريكي چاپ شد محكوم مي كنند.

"معالنه فضل الرحمن" رهبر اين گروه اپوزيسيون در مجلس خواستار عذرخواهي كاريكاتوريست ها و سردبيران اين روزنامه دانماركي شده است و از آنها خواسته است تا تعهد بدهند از تكرار چنين اعمالي خود داري شود.

فضل الرحمن كه همچنين نمايندگي ائتلاف شش گروه سياسي و مذهبي را در قالب "امل متحد مجلس" بر عهده دارد روز يك شنبه يك سري تظاهرات هايي را ترتيب داد.