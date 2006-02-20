جبهه خلق براي آزادي فلسطين آمادگي خود را براي مشاركت در دولت حماس اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " كايد الگل" پس از ديدار هيات حماس با اعضاي اين جبهه به خبرنگاران گفت:جبهه خلق براي آزادي فلسطين آمادگي خود را براي مشاركت دردولت آينده تشكيلات خودگردان كه قرار است جنبش حماس تشكيل دهد ابراز مي كند.

وي افزود : ما بارديگر درخصوص اين برنامه ها به شكل مشخص به توافق خواهيم رسيد و در سايه آن جبهه خلق علنا موضع خود را اعلام مي كند اما رويكردي كه جبهه خلق درپيش گرفته است آمادگي براي مشاركت در دولت آينده فلسطيني درصورت توافق در مورد برنامه هايش مي باشد.

گل اضافه كرد: ديدار با رهبران حماس شاهد مبادله نقطه نظرات و آراء در امور سياسي و اجتماعي بود و درجلسات بعدي درمورد مسائل بعدا توافق خواهد شد.

عضو دفتر سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين نشست امروز هيات حماس با اعضاي اين جبهه را مثبت خواند و گفت من معقتدم كه زمينه گسترده اي براي انجام ديدارهايي درسطح سياسي و اجتماعي فراهم شده است.

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين روز گذشته از جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) خواست دولت آينده فلسطيني را تشكيل دهد.