وزير امور خارجه آلمان براي رايزني درباره ايران وارد ژاپن شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، " فرانك والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه آلمان قرار است فردا سه شنبه با همتاي ژاپن خود "تارو آسو" و"جونشيرو كويزومي" نخست وزير اين كشور ديدار و گفتگو كند .

وي هفته گذشته سفر خود را با ديدار از كره جنوبي آغاز كرد و در آنجا از پيونگ يانگ و تهران خواست اختلافاتشان با جامعه بين المللي بر سربرنامه هاي هسته اي حل و فصل نمايند.

اين اولين سفرآسيايي فرانك والتر اشتاين ماير از زمان به قدرت رسيدن مركل صدر اعظم آلمان در نوامبر گذشته محسوب مي شود.

ازجمله موضوعاتي كه برلين دنبال مي كند مسئله اصلاح ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد است . آلمان سال گذشته به طيف كشورهاي درخواست كننده توسعه شواري امنيت يعني ژاپن ، برزيل و هند پيوست.