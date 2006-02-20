روند اداره كشور در بسياري از امور بايد بهسازي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه اصول غربي در روند اداره كشور در بسياري از امور از جمله امور بانكي، اقتصادي و آموزشي همچنان اصلاح نشده است گفت: شايد در طول سالهاي پس از انقلاب به دليل فشارهاي خارجي و مشكلات، فرصتي براي احزاب فراهم نشده كه به تربيت نيرو براي اداره كشور در بخش هاي مختلف بپردازند اما اين فرصت اكنون براي احزاب فراهم است.

احمدي نژاد با اشاره به اينكه انقلاب اسلامي ادامه حركت انبياء و نهضت عاشورا و با همان آرمان است، افزود: يكي از مهمترين وظايف ما، برپايي جامعه نمونه اسلامي است و اينكه دلها به سوي يك نقطه آرماني توجه دارند و آن را طلب مي كنند نقطه قوت اصلي در حركت به سوي آن جامعه است.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: موج دوم انقلاب اسلامي كه طليعه آن به روشني در نسل سوم قابل رويت است پشتوانه بسيار خوبي براي ادامه حركت انقلاب است كه همه مشكلات و فشارهاي ابرقدرتها را در هم خواهد شكست.

رئيس جمهور احزاب را به مطالعه براي ارائه روشهاي جديد و بهبود مديريت اقتصادي برپايه اصول اسلامي تشويق كرد و افزود: ارائه لايحه صندوق مهر امام رضا (ع) به مجلس از سوي دولت نهم در ماههاي نخست فعاليت، گامي به سوي نهادينه كردن نقش مردم در مديريت اقتصادي كشور و به ويژه بسط مزاياي قرض الحسنه در اقتصاد بود.

احمدي نژاد محدود شدن افق تفكر مديران كشور و احزاب به اطراف خود را آفتي براي موفقيت آنها دانست و تصريح كرد: ظرفيت و توان مديريتي انقلاب اسلامي و نيروهاي آن بيش از آن چيزي است كه تاكنون اجرايي شده است.

رئيس جمهور به تاثيرات حركت مردم ايران در نهضت امام خميني (ره) در ايجاد موج بيداري اسلامي اشاره كرد و گفت: كساني كه روزي با شعار از نيل تا فرات زنده بودند، امروز در بدترين وضع به سر مي برند و حتي در سرزمين هاي غصبي نيز آرامش و رفاه ندارند و جريان هاي مقاومت اسلامي روز به روز پيروزي هاي بيشتري كسب مي كنند.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه دشمنان انقلاب تاكنون از همه ابزارهاي خود براي اعمال فشار بيروني بر نظام اسلامي استفاده كرده و شكست خورده اند، افزود: آنها مي خواهند از داخل در جريان انقلاب با ايجاد تفرقه و ناامني، نفوذ كرده و كشور را دچار مشكل و آن را از درون تضعيف كنند.

رئيس جمهور تاكيد كرد: در صورتي كه براصول مستحكم خودايستادگي و مقاومت كنيم، مي توانيم با تدبير و خودباوري از دام توطئه هاي دشمنان عبور كنيم.

دكتر احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري خدمات و سابقه ارزنده هياتهاي موتلفه اسلامي نام موتلفه را تداعي كننده نام انقلاب اسلامي دانست و گفت: شخصيتي همچون آقاي عسگراولادي به عنوان خلاصه تاريخ انقلاب و بسياري از پيشتازان پيگيري و فداكاري در راه آرمانهاي نهضت امام خميني (ره) به مجموعه موتلفه تعلق دارند.

پيش از سخنان رئيس جمهور آقايان محمد نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي، حبيب الله عسگر اولادي و چند تن ديگر از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه گزارشي از اقدامات و برنامه هاي اين حزب بيان كردند.