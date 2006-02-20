ملت فلسطين با راي به حماس بر مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي تاكيد كرد/ راه حماس راه پيروزي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت‌ الله خامنه ‌اي امروز در ديدار خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس و هيات همراه ، پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين را يكي از غافلگيري هاي شيرين الهي و تحقق وعده خداوند برشمردند و با اشاره به شرايط سالهاي گذشته مردم فلسطين و گروه هاي مبارز افزودند: مردم فلسطين و گروه هاي مبارز در شرايطي كه ظاهراً همه درها به روي آنان بسته بود، دچار ياس و نااميدي نشدند و به جهاد خود ادامه دادند و در نهايت، شاهد تحقق وعده هاي الهي يكي پس از ديگري هستيم و بعد از آزادي غزه، پيروزي حماس روي داد كه موجب غافلگيري همه شد.

ايشان اين پيروزي ها را مرهون مقاومت و ايستادگي ملت فلسطين دانستند و خاطرنشان كردند: ملت فلسطين نشان داد كه ملتي هوشيار، سياسي و داناست زيرا فلسطيني ها در حالي به حماس راي دادند كه مي دانستند اين راي به معناي انتخاب مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي است.

حضرت آيت ‌الله خامنه‌ اي با اشاره به سخنان آقاي خالد مشعل كه از به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستي، مذاكره نكردن با اين رژيم، بازگشت آوارگان فلسطيني و پايتختي بيت المقدس به عنوان اصول و خطوط قرمز حماس نام برد، افزودند: مواضع حماس بسيار اصولي و صحيح است و تنها راه موفقيت ادامه اين مسير و رعايت اين خطوط قرمز است.

رهبر انقلاب اسلامي وظيفه دولت هاي اسلامي و ملت هاي مسلمان را در خصوص مسئله فلسطين بسيار خطير ارزيابي و تاكيد كردند: بايد با برنامه ريزي صحيح ،زمينه اي فراهم شود تا همه مسلمانان بتوانند با كمكهاي خود در اين مسئله مهم جهان اسلام شريك شوند.

ايشان، طراحي كمك مالي ساليانه همه مسلمانان را به مسئله فلسطين، از جمله راه هاي سهيم كردن امت اسلامي در اين مسئله دانستند و افزودند: اين كمك داوطلبانه ضمن ايجاد ارتباط روحي ميان مسلمانان با مسئله فلسطين، تأثير بزرگي در جهان خواهد گذاشت.

حضرت آيت ‌الله خامنه ‌اي همچنين بر لزوم همكاري، همراهي و همدلي همه گروههاي فلسطيني براي ادامه مسير و حل مشكلات مردم فلسطين تأكيد كردند.

آقاي خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس در اين ديدار با قدرداني از مواضع جمهوري اسلامي ايران در باره مسئله فلسطين، پيروزي حماس را پيروزي همه امت اسلامي دانست و تأكيد كرد، قطعاً جمهوري اسلامي ايران نيز در اين پيروزي سهيم است و ما اين پيروزي را به ملت ايران نيز تبريك مي‌گوييم.

وي پيروزي حماس را در انتخابات اخير فلسطين، لطف الهي و تحقق وعده خداوند دانست و با تأكيد بر نقش مقاومت و خون شهدا در اين پيروزي افزود: انتخاب مردم فلسطين، انتخابي آگاهانه بود و آنان با درك شرايط و فشارها، در واقع به اسلام، مقاومت و اصلاح و تغيير رأي ‌دادند.

آقاي خالد مشعل با اشاره به فشارهاي تبليغاتي، سياسي و اقتصادي غرب به ويژه آمريكا و همچنين صهيونيستها بر ضد حماس و مردم فلسطين تصريح كرد: حماس بدون كوچك‌ترين عقب‌نشيني از مواضع اصولي و خطوط قرمز خود، در شرايط جديد به پيش خواهد رفت و با كمك مردم فلسطين و امت اسلامي، دولتي متناسب با عزت و اقتدار ملت فلسطين تشكيل خواهد داد و تحقق شعارهايش را پيگيري خواهد كرد.