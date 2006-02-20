"چهارمحال و بختياري" مقصد هفتمين سفر استاني رئيس جمهور

علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت : اين سفر دو روزه در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري انجام خواهد شد و رئيس جمهور نيز با مردم 6 شهرستان چهارمحال و بختياري ديدار خواهد داشت.

وي افزود : همچنين ديدار با اقشار مختلف مردم، همچون خانواده هاي شهدا و ايثارگران، نخبگان و دانشجويان از ديگر برنامه هاي اين سفر است كه در طول اين دو روز انجام مي شود و رئيس جمهور مشكلات مختلف اين استان و راهكارهاي رفع آنها را نيز مورد بررسي قرار خواهد داد.

سعيدلو تصريح كرد : در جلسه هيات دولت نيز كه به رياست رئيس جمهور در اين استان تشكيل مي شود، تصميمات بسيار مهمي براي برداشتن گامي مهم در اين استان اتخاذ خواهد شد كه متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسيد.

پيش از اين رئيس جمهور به استان هاي خراسان جنوبي، ايلام، سيتان و بلوچستان، قم، هرمزگان و بوشهر سفر كرده و جلسات هيات دولت نيز با حضور وزرا و معاونين و مسئولان محلي در اين استانها تشكيل شده و تصميماتي براي پيشرفت و رفع عقب ماندگي ها و مشكلات آنان اتخاذ شده است.