مسئولان استان از بخشی نگری پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی شامگاه دوشنبه در جلسه برسی مشکلات اصناف استان مرکزی اظهار داشت: بخشی نگری آفت هر دستگاه خدمت گذار و متوقف کننده تحول است و نباید با ارائه آمار و ارقام دستگاه و تشکیلات خود تشکیلات دیگری را زیر سوال ببریم و فقط به عملکرد خود نگاه داشته باشیم.

وی افزود: برای رفع بیکاری، ایجاد اشتغال و بالندگی در استان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود هر کس باید به سهم خود تلاش کند و دیدگاه های مسئولان دستگاه های استان باید تحول پیدا کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: با تغییر نگرش و ارائه راهکارهای مفید و موثر در جهت تحول، می توان در ابعاد مختلف با هدف رفع نیازهای مردم و حل مشکلات استان گام برداشت.

زمانی قمی اظهار داشت: باید به مطالبات مردم توجه داشته باشیم و آنچه تحت عنوان پرهیز از بخشی نگری از سوی مسئولان استان بر آن تاکید دارم بخشی از مطالبات مردم است.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بر اهمیت روش استاد و شاگردی در زمینه کسب و کار تاکید کرد و افزود: این روش باید در صنوف احیا و به این سنت قدیمی اهمیت داده شود.

حذف حریم و حدود از قانون صنفی مهمترین مشکل اصناف

در ادامه این نشست جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور، تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال را از ویژگی های اصناف برشمرد.

وی همچنین انعطاف پذیری بالا، نیاز به سرمایه کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، خلاقیت و نوآوری بیشتر و ارزانتر و نسبت بالای ارزش افزوده به سرمایه به کار گرفته شده را از مزیت های اصناف در مقایسه با صنعت عنوان کرد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عمده ترین مشکلات صنوف را در قانون صنفی، حذف حدود و حریف صنفی که این روند موجب تعطیلی بسیاری از صنوف شده است عنوان کرد.

به گفته وی آمار نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون به خاطر همین قانون حذف حدود صنفی، به ازای هر سه واحد صدور پروانه کسب، یک واحد ابطال پروانه(جمع آوری) اتفاق افتاده است و این موضوع نشان دهنده این است که این دستورالعمل نه تنها کار سازنده ای نبوده بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصا افراد ضعیف شده است.

زند افزود: یکی دیگر از مشکلات عمده صنوف مالیات غیرمتعارف علیرغم رکود بازار در سال گذشته بوده است و مشکلات دیگر همچون قوانین تامین اجتماعی، شرایط دشوار اعطای تسهیلات بانکی نیز گریبانگیر اصناف است که در جهت رشد و فعالیت بیشتر اصناف باید این مشکلات رفع شود.