سولانا از شكست گفتگوها به بهانه عدم تغيير مواضع ايران خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، خاوير سولانا افزود: مذاكرات هسته اي با ايران درخصوص برنامه هاي هسته اي به بن بست رسيده است .

خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از ديدار خود با منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران گفت آنان پيشنهاد جديدي درمورد برنامه هاي هسته اي خود ارائه ندادند.

سولانا به خبرنگاران گفت ايراني ها استدلال هاي خود را تكرار كردند و موضع آن ها عمدتا هيچ تغييري نكرده است .

آسوشييتدپرس هم گزارش داد كه خاوير سولانا پس از پس از نود دقيقه گفتگو با منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران گفته است :" موضع اساسي ايران تغيير نكرده است ، اين مذاكرات بايد بسيار سازنده تر باشد ".

منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان پيش از عزيمت به بروكسل در پاسخ به اين سوال كه آيا شما براي اروپايي ها پيشنهاد جديدي داريد گفته بود : در ادامه رايزني ها و گفت وگوها با كشورهاي مخالف، خيلي صريح، روشن و شفاف مواضع خودمان را اعلام مي كنيم و براي شنيدن هر طرح نو و پيشنهاد آمادگي داريم.