احیاء تالاب جازموریان/ کنترل ریزگردهای جنوب کرمان دردستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی دوشنبه شب در جلسه کارگروه مقابله با ریزگردها در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان، اظهار داشت: پنجشنبه هفته جاری رئیس سازمان محیط زیست با اعضای کارگروه دریاچه ارومیه به کرمان سفر خواهند کرد و جلسه ای را به این منظور در کرمان تشکیل خواهیم داد تا بحث تالاب جازموریان را به سمت ملی شدن پیش ببریم.

وی با تاکید بر این مطلب که باید با کار فرهنگی و اجتماعی تکلیف چاه های غیرمجاز و حتی مجاز در حوزه جازموریان تعیین تکلیف شوند، گفت: باید مشخص شود چند حلقه چاه باید برای احیاء بخشی از تالاب استفاده کنیم.

رزم حسینی در ادامه افزود: در زمستان آب های سطحی باید جمع آوری شده و سیلاب های منطقه به جازموریان هدایت شوند.

وی گفت: کنترل ریزگردها در جنوب کرمان و منطقه جازموریان یکی از پروژه های مهم استان است که باید حساسیت این مسئله به دولت توسط مدیران کل از طریق وزارتخانه ها منتقل شود.

استاندار کرمان یاداور شد: ما نیز پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد تا جایی که احیاء تالاب جازموریان یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه باشد و انشاءالله در این دولت بتوانیم تدبیر خوبی را در این حوزه انجام دهیم.