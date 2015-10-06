دو باسکول در بازارچه مرزی ماهی رود نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر دوشنبه شب در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: با نصب این دو باسکول؛ در قسمت درب ورود سه باسکول و در قسمت درب خروج دو باسکول نیز وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بازارچه ها، اظهار کرد: با استفاده از بودجه سال گذشته که امسال محقق شد محوطه سازی و تکمیل ضلع جنوبی بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی انجام شد.

فخر ساخت و بازسازی سوله آتش گرفته و تکمیل سوله اداری را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و افزود: ترمیم درب های ورود و خروج، ساخت سکوهای باربری و تکمیل ۱۰هزار هکتار طرح توسعه در برنامه هزینه کرد بودجه سالجاری قرار دارد.

وی با اشاره به اعتبارات سال اخیر، عنوان کرد: میزان دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبارات سال گذشته بود که موفق به محقق ۱۱۰ درصد از بودجه شدیم.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تامین زیرساخت های بازارچه از محل درآمد بازارچه ها است، تصریح کرد: در سال گذشته ۶۰ درصد درآمد برای زیرساخت ها اختصاص یافت که بخش اعظم آن نیز به بازارچه میل ۷۸ داده شد.

بازارچه های مرزی مظلوم واقع شده اند

وی در دیگر سخنانش با اشاره به شرایط جوی موجود در بازارچه های استان، اظهار کرد: محروم بودن از مقدرات الهی است اما این بازارچه مظلوم واقع شده است و عنایت و توجه بیشتر مسئولین را می طلبد.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی بیان اینکه خراسان جنوبی دارای مردمی شریف و با نجابت برخوردار است، بیان کرد: باوجود شرایط جوی حاکم بر بازارچه ها استا اما کارکنان این ناحیه در خدمت به مردم کوتاهی نمی کنند.

فخر با تاکید بر اینکه انقلاب ما با خون شهیدان زنده مانده است، ادامه داد: اگر مسئولی در خدمت به مردم کوتاهی کند باید پاسخگوی خون شهدا باشد.