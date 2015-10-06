غفلت تالاب جازموریان را به تهدید تبدیل می کند/لزوم تشکیل کارگروه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کارگر دوشنبه شب در جلسه کارگروه ریزگردها در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان شعار امسال را «امنیت غذایی در گرو خاک سالم» دانست و اظهار داشت: در این راستا طرح های مختلفی را در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه پیگیری و به نتیجه رساندن بحث باتلاق جازموریان می تواند یک فرصت برای استان کرمان به شمار رود و اقتصاد منطقه را شکوفا کند، گفت: اگر جازموریان را رها کنیم تبدیل به تهدیدی خواهد شد که در آینده کشورهای همسایه را به دلیل مشکلات ایجاد شده برای آن ها طلبکار ما خواهد کرد.

کارگر باتلاق جازموریان را با ۳۳۰ هزار هکتار وسعت، عرصه ای وسیع دانست و گفت: این عرصه با حوزه آبخیز شش میلیون و ۹۰۰ هزار هکتاری استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان را تحت تاثیر مسائلی که در این باتلاق روی داده قرار داده است.

وی افزود: این مسئله صرفا یک بحث استانی نیست چرا که بیش از ۵۰ میلیون هکتار از عرصه کشور تحت تاثیر این باتلاق است که باید به آن رسیدگی و توجه ویژه شود و به دلیل مسئله اشتغال، اقتصاد، سلامتی و انبار علوفه کشور در این استان ها، نمی توان به راحتی از کنار باتلاق جازموریان عبور کرد.

کارگر در ادامه اظهار داشت: هر میزان اعتباری که در جازموریان هزینه شود بیش از ۱۰ برابر برداشت خواهد داشت و انشاءالله این جلسه منجر به تشکیل کارگروه ملی برای جازموریان شود.

وی کرمان را با توجه به طرح های بین المللی و اقتصاد مقاومتی در ایران بی نظیر دانست و گفت: یکی از این طرح های بزرگ طرح مشترکی است که در زمینه منابع طبیعی در شهرستان ریگان به مساحت ۳۰۰ هزار هکتار اجرا می شود.

وی در ادامه افزود: در رودبار جنوب نیز کارهای بزرگی در مدت زمان کوتاه در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احیاء منابع طبیعی انجام شده است که معادل هشت سال کار در خراسان جنوبی بوده است.

کارگر یادآور شد: در هیئت دولت و شورای عالی محیط زیست بحث جازموریان و گردوغبار به طور جدی مطرح می شود.