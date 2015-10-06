توافق هسته ای همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان را هموار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر «آرتاشس تومانیان» سفیر ارمنستان در تهران عصر دیروز با مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه ملاقات کرد.

سرمدی در این دیدار به تلاش های صورت گرفته در جهت ارتقای مناسبات فی مابین در زمینه های مختلف اشاره و تاکید کرد: ارمنستان از بدو استقلال تا کنون رابطه ممتازی با جمهوری اسلامی ایران داشته و توافق هسته ای ایران با ۱+۵ زمینه را برای افزایش همکاری ها بویژه روابط اقتصادی همواره کرده است.

قائم مقام وزیر خارجه کشورمان با اشاره به دیدارهای سطح بالای مقامات دو کشور از ایروان و تهران بر این نکته تاکید کرد که این سفرها منجر به افزایش مناسبات دو کشور خواهد شد.

آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان در تهران اظهار داشت: حدود ۷ ماه است که به تهران آمده ام و بدنبال آن هستم که طرح های باقیمانده را عملیاتی کرده و زمینه های جدید برای همکاری ایجاد کنم.

وی با اشاره به مساله برجام گفت: با توجه به حل مشکل هسته ای، زمینه برای همکاری وسیعتر دو کشور آماده است و شرکت های زیادی از ارمنستان علاقمند هستند که در جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کنند و در مقابل از سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در ارمنستان استقبال می کنیم.

سفیر ارمنستان در ادامه گفت: ارمنستان عضو مجمع اقتصادی اوراسیا است و در صورت سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در ارمنستان، آنها قادرند که کالاهای تولیدی خود را به کشورهای عضو این مجمع صادر کنند. همچنین ارمنستان دروازه اتحادیه اروپا محسوب می شود و این نیز یک مزیت برای کشورهای سرمایه گذار در ارمنستان محسوب می شود.