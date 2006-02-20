سفر غير منتظره استراو به بغداد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه وزارت امور خارجه انگليس اعلام كرد جك استراو وزير امور خارجه اين كشور به منظور گفتگو با مسئولان عراقي پس از انتخابات دسامبر 2005 امروز دوشنبه به بغداد سفر كرد.

سخنگوي وزارت امورخارجه انگليس افزود : گفتگوي استراو با مقامات عراقي درمورد تشكيل دولت جديد اين كشورپس از انتخابات ماه دسامبر خواهد بود.

وي همچنين درمورد برنامه هاي اين سفر اظهار داشت كه جك استراو در اين سفر از پيش اعلام نشده قرار است با مسئولان بلند پايه عراقي ديدار كند.

انگليس كه هم پيمان آمريكا در تهاجم به عراق بوده ، حدود هشت هزار سرباز در جنوب اين كشورنيز مستقر كرده است.