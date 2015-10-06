نمایشگاه «اهواز در گذر تاریخ» نوعی روشنگری است

سردار احمد خادم سیدالشهدا در حاشیه بازدید از نمایشگاه «اهواز در گذر تاریخ» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه علاوه بر اهواز بهتر است در سایر شهرهای استان خوزستان برگزار شود.
خادم سیدالشهدا افزود: این نمایشگاه در اصل روشنگری است و بهرغم نشان دادن تاریخ منطقه و علمای تشیع این سرزمین، چهره تکفیریها را نیز نشان داده است. بهتر است این نمایشگاه در سایر شهرستانها برپا تا مردم با اسلام ناب محمدی بهتر آشنا شوند و با این روش تأثیرگذاری نمایشگاه بیشتر میشود.
وی گفت: خصوصی شهرهای مرزی که بیشتر آسیبپذیر هستند باید در نظر گرفته شوند و طبق اولویتبندی در سایر شهرها به نحو مناسب این نمایشگاه دایر شود.
فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه همچنین یادآور شد: مسئولان برپایی نمایشگاه اهواز در گذر تاریخ میتوانند از مسئولان فرهنگی استان دعوت کنند تا از این فعالیت فرهنگی بازدید، پشتیبانی و حمایت کنند.
خادم سیدالشهدا ضمن ابراز خرسندی از نحوه اجرای نمایشگاه افزود: بهمنظور تشویق بازدید از نمایشگاه هر سربازی که در مجموعه ما خدمت میکند از اینجا بازدید کند ۲۴ ساعت مرخصی تشویقی برای او در نظر گرفته میشود.
نمایشگاه «اهواز در گذر تاریخ اسلامی» در چند بخش «زندگینامه علمای اهوازی»، «آثار مکتوب»، «آثار باستانی» و «عکس» فعالیتهای خود را تنظیم کرده که هرکدام از این بخشها جلوهگر تاریخ مهمی از سرزمین خوزستان بهویژه کلانشهر اهواز است.
در این نمایشگاه ۲۵ ظرف باستانی و ۹ سکه تاریخی از دوره مشعشعی به نمایش درآمده است. همچنین در این نمایشگاه سیره و زندگینامه ۱۱۵ شخصیت علمی مربوط به دوره اسلامی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
سه نمونه از نامههای ائمه اطهار علیهمالسلام خطاب به مردم اهواز شامل نامه امام علی (ع) به حاکم وقت شهر اهواز «زیاد ابن ابیه»، نامه امام صادق (ع) خطاب به حاکم وقت اهواز «عبدالله النجاشی» و نامه امام هادی (ع) برای حل مشکل اهالی اهواز در این نمایشگاه عرضه شده است.
راهاندازی نمایشگاه عکس «الی طریق الحسین» با موضوع پیادهروی اربعین سال ۱۳۹۳ یکی از بخشهای جانبی نمایشگاه «اهواز در گذر تاریخ اسلامی» است. این تصاویر از سوی علی زمان زارعی، عکاس جوان خوزستانی به ثبت رسیدهاند.
زمان بازدید از نمایشگاه «اهواز در گذر تاریخ اسلامی»، صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعدازظهر ظهرها نیز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ اعلام شده است.
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