دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد تبريز مدرسه اي با 6 كلاس! / فقدان بيمارستان آموزشي در دانشگاه آزاد تبريز

"حسين استادي" - دبير كانون سلامت رفتاري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه از طرف رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در مراسم معارفه رئيس واحد تبربز بر لزوم تاسيس بيمارستان آموزشي اين واحد تاكيد و حمايت سازمان مركزي در اين خصوص اعلام شد، ساختماني با قيمت 5 ميليارد و 900 ميليون تومان خريداري شده است.

وي تصريح كرد: اكنون نزديك به يك سال از خريد اين ساختمان مي گذرد وليكن حركتي در راستاي آماده سازي و تجهيز آن صورت نگرفته است و دانشجويان دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد تبريز پس از گذشت 20 سال از تاسيس اين دانشكده از بيمارستان آموزشي مستقل كه متعلق به خودشان باشد محروم هستند.

استادي افزود: در بيمارستان هاي دولتي با دانشجويان دانشگاه آزاد مانند شهروند درجه دو رفتار مي شود و اصولا دانشجويان دانشگاه آزاد صرفا به بيمارستان هاي درجه 2 و 3 معرفي مي شوند.

اين فعال دانشجويي خاطر نشان كرد: نوع امكانات و شيوه برخوردي كه با دانشجويان مي شود حاكي از ضعف در مديريت است. به عنوان مثال اساتيد بيمارستان هاي دولتي مي گويند كه 1 سال است كه حقوق آنها از سوي دانشگاه پرداخت نشده است. پس رفتارهاي اينچنيني اساتيد با دانشجويان دانشگاه آزاد نبايد دور از انتظار باشد.

دبير كانون دانشجويي سلامت رفتاري دانشگاه آزاد تبربز با اظهار اين مطلب كه دانشكده پزشكي اين دانشگاه در فقر فضاي آموزشي به سر مي برد، اضافه كرد: دانشكده پزشكي داراي 1350 دانشجو است و فقط 6 كلاس دارد. اين دانشكده با وجود شهريه هاي سنگيني كه در رشته پزشكي پرداخت مي شود مانند يك مدرسه است كه در سال هاي اخير نسبت به سال هاي اوليه تاسيس با تنزل مواجه بوده است.

وي افزود: دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد تبربز در سال 71 داراي رتبه اول در حوزه علوم پايه بوده است وليكن در سال 83-82 دررده آخر رتبه بندي دانشكده هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد قرار گرفته است.