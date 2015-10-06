استیضاح آخوندی؛ استیضاح پابرهنگان علیه کابینه تنبل و مرفه است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در موافقت با این استیضاح، گفت: صحبت من با ملت نجیب و شریف ایران است، ملت نجیب و شریف ایران در دو، سه هفته اخیر که پس از تلاش‌های بسیار این استیضاح، از قید قضاوت‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای شده و در مسیر قانونی خود قرار گرفت. شارلاتانیزم رسانه‌ای، خدمتگزار به کانون‌های قدرت و ثروت، تلاش وافری نمود تا این استیضاح را جناحی و باندی معرفی کند و ضرب‌الامثل «کافر همه را به کیش خود پندارد»، مصداقی واقعی پیدا کند.

وی افزود: من می‌خواهم عرض کنم که این جماعت اگر یک حرف درست زده باشند، همین است؛ این استیضاح از نظر من که آن را امضا کرده‌ام با توجه به مصادیق معدودی که برخواهم شمرد، صد درصد در خدمت منافع یک جماعت و به ضرر یک جماعت دیگر است.

کوچک‌زاده ادامه داد: این استیضاح در صدد است فریاد بی‌خانمان‌ها و بیغوله‌نشینان را که از دستِ مالکان و مستغلات‌داران به ستوه آمده و به امید تهیه سرپناهی، همه دارایی‌هایشان را در مسکن مهر و بر اساس قراردادی که امضاکننده آن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، ریخته‌اند را به گوش همگان برساند.

وی گفت: همین شارلاتان‌های رسانه‌ای حرف بیجای مرفهان بی‌درد را مبنی بر مزخرف بودن این طرح، مکرر منعکس می‌کنند.

نماینده مردم تهران افزود: این استیضاح می‌خواهد منعکس‌کننده فریاد پابرهنگانی باشد که می‌گویند اگر برای آسفالت کردن فضاهای بین بلوک‌های مسکن مهر، بودجه نیست؛ می‌گویند پس اگر بودجه نیست چرا از روستای کوشک‌زرد تا دمِ ویلای آقای جهانگیری قابل آسفالت کردن است. اگر بودجه نیست چرا برای آسفالت مسیر ویلای فلان وزیر و فلان رئیس‌جمهور، از ابتدای روستای ییلاقی‌شان بودجه است؟

وی ادامه داد: این استیضاح می‌خواهد حرف کسانی را بازتاب کند که می‌گویند اگر بودجه برای ارتقای حمل و نقل عمومی اعم از زمینی و هوایی نیست، پس چرا برای خرید ایرباس برای سفرهای رئیس‌جمهور به نیویورک بودجه است؟

کوچک‌زاده با اشاره به اینکه این استیضاح فریاد کارشناسان و مدیران عالم و متعهدی است که قرار نبود اتوبوسی جابجا شوند، ادامه داد: با ورود شما که از بیست سالگی معاون وزیر و وزیر بوده‌اید و حتماً هم بدون رانت و آشنایی با فلان آیت‌الله‌ها و مسئولین‌ بوده است، جوانان دلسوز اتوبوسی برکنار شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با بودجه وزارت نفت برای تحصیل به انگلستان اعزام شدید و بعد از اخذ درجه دکتری، خدمات دریافتی از نظام را با پذیرش ریاست ستاد فتنه جبران نمودید و جوانان دلسوز را قلع و قمع کردید.

وی تصریح کرد: این استیضاح فریاد کامیون‌داران مظلومی است که بی‌هیچ حمایتی از سوی شما و وزارتخانه تحت امرتان در برابر زورگویی‌ها، باندبازی‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیریت گمرک بوشهر در مساله تخلیه بار به حال خود رها شدند؛ یک کامیون‌دار گاهی 20 روز معطل می‌شود چون وابسته به آقایان نیست.

کوچک‌زاده ادامه داد: این استیضاح می‌خواهد حرف منطقی و حق جوانان فرهیخته، باعُرضه و عالمی را منعکس کند که می‌گویند آقای آخوندی می‌توان حداقل بخشی از کسری منابع مسکن مهر را از محل بیش از هفت هزار میلیارد تومان اقساط بازداشتی و فروش زمین‌ها با کاربری اداری تجاری در مجموعه‌های مهر جبران نمود، اما آقای وزیر برای اثبات سخن بی‌جایی که مرتکب شد، هر پیشنهاد سازنده‌ای را مثل آقای رئیس‌جمهور نادیده گرفته و بر اساس خود محوری و خودرأیی می‌تازد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این استیضاح، استیضاح متعهدانِ به اهل علیه وزیری است که وقت گرفتن رای از مردم، هم خودش و هم رئیس‌اش هزار وعده وعید بی‌جا به مردم دادند اما دریغ از عمل به یکی از این وعده‌ها.

وی ادامه دد: آقای رئیس‌جمهور قرار بود صد روزه مشکلات ملت را حل کند و امروز دو سال گذشته است. آقای رئیس‌جمهور بنا نبود از خزانه خالی، ساختمان ریاست جمهوری را با چند میلیارد بازسازی کنید و بنا نبود با خزانه خالی با هواپیمای اختصاصی جدید خریداری شده به نیویورک سفر کنید؛ بنا بود به دردِ دل مردم برسید نه اینکه وزیر خود را مامور دست دادن با شیطان کنید.

کوچک‌زاده یادآور شد: استیضاح ما، استیضاح باند و گروه پیاده و پابرهنه علیه کابینه تنبلی، مرفه و عهدشکن و بی‌توجه به مسائل مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سخنان کوچک‌زاده، وزرا همچون وزیر اقتصاد اعتراضاتی را سر دادند و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز برای بیان اعتراضات خود به هیات رئیسه رفت.