معاون حقوقي ديوان محاسبات كشور در گفتگو با "مهر" : وجود ذيحساب در دانشگاه ها ضروري است / هيات امنا حق مديريت دارد نه مالكيت

"پاك نهاد" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه ها براي تحقق ماده 49 بايد آيين نامه هاي مشخصي داشته و دقت داشته باشند كه ماده 49 يك وسيله است و نه هدف.

وي اضافه كرد: هيات امنا صرفا مي تواند اعمال مديريت كند ولي نمي تواند ادعاي مالكيت داشته باشد. همه اموال غير منقول متعلق به دولت است و اگر هيات امنا مي خواهد در مورد فروش اموال غير منقول تصميم گيري كند بايد از هيات دولت مجوز اخذ كند.

"پاك نهاد" موضع ديوان محاسبات را مبتني بر آيين نامه هاي موجود دانست و گفت: يك شائبه ذهني ايجاد شده كه ديوان محاسبات به عنوان يك شاخه نظارتي مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مانع تلقي مي شود. چنانچه نهادهاي اجرايي سراسر كشور تا قبل از تصميم گيري هايشان از ديوان محاسبات سوال داشته باشند اين ديوان در خدمت و پاسخگو است ولي اگر سوالي نداشتند و تصميم گيري كردند و تصميم شان غلط بود ديگر ديوان محاسبات را در كنار خود نمي بينند و ديوان در مقابلشان قرار خواهد گرفت.